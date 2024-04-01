Якщо в родині є студент: які зміни в підрахунку субсидії з 1 квітня

Зміна в нарахуваннях вплине на виплати в наступному опалювальному періоду

Одна із причин, чому українцям можуть не надати субсидію, те що один з дорослих і повноправних членів домогосподарства не працює, не навчається або не є офіційно безробітним. Для тих же, хто має в родині студента, ситуація з наданням допомоги інша. В сукупний дохід родини включаються в тому числі і стипендіальні виплати, якщо людина навчається на бюджетній формі.

У Пенсійному фонді повідомляють, що певний вид доходу включають і для тих хто навчається без отримання стипендії. Якщо родина має члена домогосподарства, що в зазначений період навчався за денною або дуальною формою здобуття освіти та проживав з родиною, то в середньомісячний дохід родини враховується половина розміру мінімальної зарплати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Зазначимо, мінімальна зарплата в Україні змінюється з 1 квітня і становитиме 8000 грн на місяць. Таким чином до середньомісячного сукупного доходу родини до складу якої входить студент при розрахунку субсидії зарахується 4000 грн на місяць, а також доходи інших осіб. Це впливатиме на подальші субсидії родини в новому опалювальному періоді. При зверненні по субсидію на новий опалювальний період у жовтні враховують І – ІІ кв. 2024 р. Якщо звертатися раніше, в середині неопалювального періоду, то врахують доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за субсидією.

Як раніше розповідав "Телеграф", у випадку подачі документів не з початку опалювального чи неопалювального періоду враховуються виплати за різні місяці. Пенсійна виплата враховуватиметься в квітні за лютий.