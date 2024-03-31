Зріжуть чи залишать? Що буде із субсидіями українців у квітні

Середній розмір субсидії складає 1410 грн.

В Україні незважаючи на війну продовжують виплачувати субсидії. У квітні їхній розмір не планують зменшувати.

"Телеграф" розповідає про те, що буде із субсидіями наступного місяця. Насамперед зазначимо, що у квітні українці продовжать отримувати субсидії на опалювальний сезон. Хоча фактично він завершився в більшості населених пунктів, субсидія розрахована на період з жовтня 2023 року по квітень 2024 року, включно. Надалі її розмір перерахують на період, що не опалюється, автоматично тим, хто отримував субсидію раніше.

Що зараз із субсидіями в Україні

У державному бюджету на 2024 рік закладено на житлові субсидії 49,9 млрд грн для приблизно 3,2 млн домогосподарств. Середній розмір субсидії складає 1410 грн. Також цього року уряд реалізує експериментальний проєкт субсидій на тверде паливо (дрова, вугілля) для домогосподарств, які не мають можливості опалювати житло газом.

Хто може отримати субсидію

Загалом право на отримання субсидії в Україні мають родини, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від загального місячного доходу.

Важливо, щоб домогосподарство не мало боргів за комуналку або простроченої понад 3 місяці заборгованості, яка перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів, – 680 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у кого можуть забрати субсидію вже у квітні.