Субсидія — не пільга. Чи можна отримувати обидва види допомоги

Два види допомоги від держави мають різних адресатів, одна люди можуть мати право на обидва види допомоги

В Україні триває оформлення житлових субсидій. На такий вид допомоги можуть претендувати родини з низьким рівнем доходу. Ще одним видом допомоги для українців є пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Отримувати одночасно два види допомоги неможливо, наголошують у Кабміні. Також вони мають між собою суттєві відмінності. Житлова субсидія — це допомога для тих, хто не може самотужки сплатити за послуги ЖКГ. Вона залежить виключно від майнового та матеріального стану родини. На оформлення субсидії можуть претендувати зареєстровані громадяни, орендарі житла, індивідуальні забудовники, внутрішньо переміщені особи або неповнолітні чи недієздатні люди.

Що ж до пільг, то така перевага в оплаті комунальних послуг встановлюється законодавством для певного кола осіб. Зокрема це можуть бути:

ветерани воєн,

члени сімей загиблих чи померлих ветеранів,

захисниці та захисники України,

діти війни,

працівники освіти медицини чи культури, які проживали в сільській місцевості, а наразі на пенсії,

багатодітні родини тощо.

Пільга може надаватися як без урахування доходів, так і з огляду на них. Пільги для оплати за житлово-комунальні послуги можуть бути різними.

Якщо людина одночасно має право на отримання пільги або субсидії, вона має обрати який саме вид допомоги вона буде отримувати. Якщо людина отримувала один з видів допомоги, для того, щоб почати отримувати інший, їй потрібно відмовитися від попереднього. Наприклад, якщо родина отримувала субсидію на оплату послуг ЖКГ в зимовий період, а на неопалювальний період хоче скористатися пільгою, потрібно відмовитися від субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що слідкувати за субсидіями та пільгами, подавати документи на їхнє отримання можна за допомогою смартфона. Завдяки додатку Пенсійного фонду можна отримати всі послуги не виходячи з дому та без комп'ютера.