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Аномально дешевий автогаз потрапив на український ринок: чи відобразиться це на цінах в Україні

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Автогаз явно має російську складову
Автогаз явно має російську складову. Фото freepik.com

Розповідаємо, чи зміниться через це ціна на автогаз

Як відомо, Україна імпортує автомобільний газ з Польщі. А туди він приїжджає з різних країн, зокрема, з Росії. Попри численні санкції та заборони, російський автогаз все одно присутній на ринку України.

Польський ринок переповнений російським газом. Його продають в Україну різні польські компанії, пише enkorr.

Найбільша кількість газу сконцентровано поблизу кордону Польщі з Білоруссю. Якщо раніше автогаз перевозили в Україну через КПП поблизу (наприклад, Ягодин), то зараз треба їхати в обхід. Це збільшує вартість автогазу, повідомив "Телеграфу" аналітик "А-95" Артем Куюн.

Та все ж таки російський ресурс значно дешевший. Тому низка польських постачальників газу настільки навчилися штампувати документи щодо походження товару, що взагалі важко зрозуміти, що в них не так.

Схоже, польські регулятори видають своїм постачальникам підроблені документи. Артем Куюн каже, що зараз все одно ситуація покращилась, адже раніше російського газу в Україні було набагато більше. Та експерт не вважає, що це суттєво би повпливало на ціну автогазу, і вважає її сформованою. Тим більше, що зараз в Україні ажіотажу на цей ресурс абсолютно немає.

Раніше "Телеграф" писав, що ціни на бензин та дизель значно виростуть, якщо Уряд підвищить акцизи. Експерти розрахували, на скільки здорожчає кожен вид пального.

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