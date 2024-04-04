Маєте борги за квартиру: в яких випадках субсидію нададуть

Субсидія — гроші на оплату комунальних послуг, якщо вони не сплачені — виплати можуть призупинити

В Україні триває призначення субсидій — незабаром закінчується опалювальний період і почнеться перерахунок допомоги на літо. Є кілька ситуацій, при яких людина не може претендувати на отримання субсидії і серед них — борги за комунальні послуги.

В Пенсійному фонді наголошують — субсидію не призначать в разі наявності боргу в понад три місяці, що виникла за три роки і при цьому сума боргу має бути більш як 680 грн. Проте є способи й далі отримувати допомогу на оплату комунальних послуг від держави.

Якщо людина документально підтвердить сплату заборгованості — субсидію призначать. Також варіантом може бути укладання договору про реструктуризацію боргу. В такому випадку його додають до заяви та декларації на призначення субсидії.

Ще одним випадком, коли субсидія може бути призначена є судове оскарження. В такому разі має бути додана інформація про ухвалу про відкриття провадження у справі.

У ПФУ зазначають, що у вищеперерахованих випадках житлову субсидію призначають протягом двох місяців з початку опалювального або неопалювального періоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію можна отримувати працюючи неповний день. В цьому випадку важливо мати сплачений ЄСВ за потрібний звітний період.