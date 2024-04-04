Есть долги за квартиру: в каких случаях субсидию предоставят

Субсидия – деньги на оплату коммунальных услуг, если они не оплачены – выплаты могут приостановить

В Украине идет назначение субсидий — вскоре заканчивается отопительный период и начнется перерасчет помощи на лето. Есть несколько ситуаций, при которых человек не может претендовать на получение субсидии и среди них долги за коммунальные услуги.

В Пенсионном фонде отмечают — субсидию не назначат в случае наличия долга более трех месяцев, возникшей за три года и при этом сумма долга должна быть более 680 грн. Однако есть способы и дальше получать пособие на оплату коммунальных услуг от государства.

Если человек документально подтвердит уплату задолженности, субсидию назначат. Также вариантом может быть заключение договора о реструктуризации долга. В таком случае его прилагают к заявлению и декларации на назначение субсидии.

Еще одним случаем, когда субсидия может быть назначена является судебное обжалование. В этом случае должна быть добавлена информация про решение об открытии производства по делу.

В ПФУ отмечают, что в вышеперечисленных случаях жилищную субсидию назначают в течение двух месяцев с начала отопительного или неотапливаемого периода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидию можно получать работая неполный день. В этом случае важно иметь уплаченный ЕСВ за требуемый отчетный период.