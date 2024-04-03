Якщо ви переїхали: як не втратити субсидію

Про переїзд потрібно повідомити в Пенсійний фонд

В Україні можна отримувати тільки один вид допомоги — пільгу чи субсидію, а якщо обрали останню — робити це можна в одному домоволодінні. Якщо родина переїхала — вона має припинити отримання субсидії за старим місцем проживання та переподати документи з адресою та даними постачальників для нового житла.

При цьому, якщо переїзд відбувся у нову квартиру, а попередню продали, то доходи не враховуються в спільний прибуток за двох умов, зазначають у Пенсійному фонді. Перша — квартиру придбали протягом шести місяців після продажу попередньої. Друга — це єдине житло у власності особи.

Переїзд родини в інше житло — та ситуація, про яку отримувачі субсидії зобов'язані повідомити протягом 30 днів після місяця в якому відбулась подія в Пенсійний фонд. Після цього подається нова заява та декларація, адже щонайменше адреса домогосподарства та дані надавачів послуг змінилися.

В разі отримання субсидії на орендоване житло ситуація аналогічна, однак потрібно мати договір оренди із зазначенням про оплату комунальних послуг. Для ВПО ситуація інша — їм договір оренди для отримання субсидії не потрібен, однак отримувати допомогу можна тільки на одне житло також.

Раніше "Телеграф" розповідав про введення субсидії на оренду житла для ВПО та тих, чиї будинки зруйновані чи пошкоджені. Для подачі документів на такий вид субсидії потрібні окремі документи.