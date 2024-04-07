Поки що видихаємо: як змінився тариф на газ у квітні для більшості споживачів

В Україні розпочався сезон закачування газу у підземні сховища

У квітні ціна за кубометр газу для більшості населення залишиться незмінною — 7,96 грн за куб. Дія тарифу "Фіксований" газопостачальної компанії "Нафтогаз України" триває до 1 травня 2024 року.

Про це йдеться на сайті компанії. Отже, щонайменше до кінця поточного місяця ціна на блакитне паливо залишатиметься на попередньому рівні.

Також повідомляється про те, що група Нафтогаз розпочала сезон закачування газу у підземні сховища. За даними АТ "Укртрансгаз", впродовж опалювального сезону 2023/2024 рр. було відібрано 8.5 млрд куб. м природного газу з ПСГ, з них Україна використала 6.7 млрд куб. м.

"Кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону. Дякую співробітникам Групи Нафтогаз, які забезпечили стійкість та надійність нашої інфраструктури, а також стабільність надання послуг нашим клієнтам та споживачам", — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що українці можуть зіштовхнутись зі збільшенням тарифу на світло на тлі нових атак росіян на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Bloomberg.