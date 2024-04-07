Пока выдыхаем: как изменился тариф на газ в апреле для большинства потребителей

В Украине начался сезон закачки газа в подземные хранилища

В апреле цена за кубометр газа для большинства населения останется неизменной – 7,96 грн за куб. Действие тарифа "Фиксированный" газоснабжающей компании "Нафтогаз України" продолжается до 1 мая 2024 года.

Об этом говорится на сайте компании. Следовательно, по меньшей мере, до конца текущего месяца цена на голубое топливо будет оставаться на прежнем уровне.

Также сообщается о том, что группа Нафтогаз начала сезон закачки газа в подземные хранилища. По данным АО "Укртрансгаз", за отопительный сезон 2023/2024 гг. было отобрано 8.5 млрд куб. м природного газа из ПХГ, из них Украина использовала 6.7 млрд куб. м.

"Конец сезона отбора и начало закачки газа в украинские ПХГ знаменует собой завершение отопительного сезона. Спасибо сотрудникам Группы Нафтогаз, которые обеспечили устойчивость и надежность нашей инфраструктуры, а также стабильность предоставления услуг нашим клиентам и потребителям", — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинцы могут столкнуться с увеличением тарифа на свет на фоне новых атак россиян на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Bloomberg.