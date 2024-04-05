Як, коли і куди: що треба знати про зняття та передачу показників лічильника газу

Корисна інформація для усіх споживачів

Кожного місяця до 5 числа потрібно передати показання лічильника газу. Це дозволить розрахуватись за спожитий ресурс з компанією-надавачем послуг та не наробити боргів.

Є різні види лічильників і одразу кілька способів передати показники використаного газу. Про всі нюанси повідомляє "Телеграф".

Як зняти показники з лічильника газу

Пристрої бувають різні. Якщо ваш лічильник механічний, то потрібні значення будуть на барабані з цифрами. Усе число поділене на дві частини, які розділяються комою. Обов’язково знімайте показання зліва направо. Передавайте лише цифри після коми, тобто, праву частину. Якщо коми немає, то передавайте усі цифри.

У електронному лічильнику показання можуть розділятися червоною крапкою або комою. Як і у випадку з механічним, потрібно записувати цифри зліва. Але не треба вказувати нулі на початку та ті цифри, які йдуть після коми та червоної крапки.

Коли передавати показання

Щомісяця варто відправляти компанії інформацію про споживання в один і той самий час. Це роблять у період з 28-го по 5 число.

Зазначимо, що показники варто передавати, навіть якщо ви не проживаєте у будинку. У цьому випадку достатньо продублювати останні значення.

Способи передачі показників

Нема потреби навіть виходити з будинку, усі показання можна передати дистанційно. Є кілька способів:

на сайті Gas.ua;

у чат-ботах GASUA у Viber, Telegram чи Facebook;

відправивши SMS-повідомлення на номер 4647 ;

; в особистому кабінеті Нафтогазу my.gas.ua;

зателефонувати по одному з номерів ― +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88 чи +38 093 300 28 88.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як часто треба проводити повірку лічильників води. Це не безплатна послуга.