Сума не буде захмарною: у "Нафтогазі" дали пораду, як не переплачувати за газ з новими тарифами

Якщо робити це вчасно, то і питань не буде

З новими тарифами на газ українців чекають значно більші суми у платіжках. Проте є спосіб, який допоможе не отримувати захмарні цифри, а платити виключно за спожите блакитне паливо

Про це розповіли у компанії "Нафтогаз". Зазначається, що варто лише вчасно передавати показання лічильника.

При передачі показників лічильника вчасно споживачі отримують платіжки, у яких було нараховано ціну за поставлений та використаний газ. Ігнорування цього призводить до того, що під час розрахунку платіжної квитанції клієнта компанії береться середній показник споживання, а це часто призводить несподівано великих сум у платіжках.

Тож важливо передавати показники лічильників з 1 по 5 число кожного місяця, враховуючи вихідні та святкові дні. Ба більше, передати показники можна у декілька способів. "Нафтогаз" дозволяє це зробити через вебсайт компанії, через чат облгазу або зателефонувавши до свого облгазу. Інші постачальники газу також надають своїм споживачам можливість передавати показники онлайн або телефоном.

Водночас у "Нафтогазі" нагадали, що українці, які отримують два окремі рахунки за газ — один за його споживання, а другий за постачання, мають можливість скористатися певними пільгами.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав про те, хто з громадян України може не сплачувати за постачання газу, адже має право на спеціальну пільгу.