Була вагома причина: чому радянські школярки носили гольфи замість колготок

Порушення цього правила спричиняло виклик батьків до школи або публічне обговорення

Радянський побут, на щастя, важко уявити молодому поколінню. Деякі його заборони та забобони зараз виглядають дивно.

Один із таких забобонів стосувався зовнішнього вигляду радянської школярки. Нині вже мало хто знає, але дрес-код у радянських школах був настільки суворим, що дівчатам не можна було носити навіть колготки. Натомість усі поголовно використовували гольфи.

Справа в тому, що цьому була дуже вагома причина — порушення цього правила спричиняло виклик батьків до школи або публічне обговорення, що було ще неприємніше для порушника.

Що ж було не так із звичайними колготками?

Керівники радянських шкіл вигадали, що колготки — це елемент гардеробу виключно дорослої жінки. І ніяка, наприклад, дев’ятикласниця для своєї зручності чи краси не могла замінити гольфи на них, оскільки капронові колготки на дівчатах у 60-х роках асоціювалися з розбещеністю. Такий вихід на уроки обов’язково гарантував скандал та публічну "порку".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які побутові прилади СРСР вкрав у "загниваючого" Заходу.