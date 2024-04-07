"Зате долар був по 67 копійок": дорогий радянський рубль - міф, а скільки реально коштувала валюта

Реальний курс долара в СРСР "мешкав" тільки на чорному ринку

Побут СРСР для сучасних людей виявився покритий сотнями міфів. Так, наприклад, незважаючи на те, що в "Союзі" не було валютного ринку, багато шанувальників "совка" пишаються тодішнім курсом рубля до долара. Мовляв, яка міцна валюта була, а не те що зараз.

Втім, насправді, це було не так. Про це пише білоруський блогер Максим Мирович.

"Думаю, ви часто чули з боку табору любителів СРСР такі зойки — "а ось у СРСР долар був по 67 копійок! А зараз що? У 2013 році 30 рублів був, потім 60 став, а зараз і зовсім до 70 підбирається! Як жити далі? Ось повернемо СРСР — і долар знову стане по 67 копійок, наморозимо найкращого у світі морозива, і вискочка Маск ще попросить у нас гасу для своїх космічних авантюр!

...Зрозуміло, всі розповіді про "долар по 67 копійок" — це один суцільний міф. Або, якщо бути точним, реальний ринковий курс долара був зовсім іншим і відрізнявся від радянських пропагандистських агіток про "67 копійок", і це особливо добре стало зрозуміло після 1991 року", — зазначає він.

Для довідки: жодного "вільного ринку валюти", на якому визначався б реальний ринковий курс, в СРСР просто не існувало. Вільне ходіння валюти у СРСР було заборонено законом, а торгівля нею і навіть просте зберігання суворо каралося радянським законодавством. Доларів у країні було дуже небагато — вони використовувалися головним чином лише для покупки імпортної продукції закордоном. Курс долара до рубля встановлювався цілком довільно — все одно в країні не було внутрішнього ринку валюти, і цей курс не мав жодної можливості ні перевірити попитом/пропозицією, ні якось інакше скоригувати.

Яким був реальний курс долара в СРСР

Як пише видання "Патріоти України", в СРСР існував підпільний ринок валюти, на якому $1 у 1960-80-х роках коштував близько 8-10 радянських рублів. Саме курс 8-10 рублів і був реальним ринковим курсом долара в СРСР — за цю суму нелегальні валютники були готові купувати долари у іноземців біля готелів, а потім з невеликим наваром перепродувати їх усім бажаючим уже всередині СРСР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як водії в СРСР обходилися без кондиціонера, мультимедіа, парктроніків тощо.