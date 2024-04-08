Была веская причина: почему советские школьницы носили гольфы вместо колготок

Нарушение этого правила влекло за собой вызов родителей в школу или публичное обсуждение

Советский быт, к счастью, сложно представить молодому поколению. Некоторые его запреты и предрассудки сейчас выглядят странно.

Один из таких предрассудков касался внешнего вида советской школьницы. Сейчас уже мало кто знает, но дресс-код в советских школах был настолько суровым, что девочкам нельзя было носить даже колготки. Вместо них все поголовно использовали гольфы.

Дело в том, что этому была весьма веская причина — нарушение этого правила влекло за собой вызов родителей в школу или публичное обсуждение, что было еще более неприятно для нарушителя.

Что же было не так с обычными колготками?

Руководители советских школ придумали, что колготки — это элемент гардероба исключительно взрослой женщины. И никакая, например, девятиклассница для своего удобства или же красоты не могла заменить гольфы на них, так как капроновые колготки на девушках в 60-х годах ассоциировались с распущенностью. Такой выход на уроки обязательно гарантировал скандал и публичную "порку".

Напомним, ранее мы писали о том, какие бытовые приборы СССР украл у "загнивающего" Запада.