Ще нема й 30 років, а вже досягли успіху: 11 молодих українців потрапили до списку Forbes, хто вони

Дев'ятий рік поспіль видання "Forbes" складає список "30 до 30". Це перелік видатних молодих осіб віком до 30 років, які вразили країну та світ. Європейська версія списку виходить з 2016 року, а українське видання долучилося до проєкту у 2020 році.

Цьогоріч до списку "30 до 30. Європа" увійшло одразу 11 українців. Про це пише "Forbes".

Талановиті, перспективні та молоді українці увійшли одразу до п’яти категорій: "Технології", "Фінанси", "Медіа і маркетинг", "Спорт та ігри" та "Суспільні зміни".

Категорія "Технології"

Маргарита Сівакова та Максим Малюк. Обом по 29 років. Вони засновники юридичного стартапу "Legal Nodes". Стартап допомагає компаніям обходитися без юристів у штаті. "Legal Nodes" працює за моделлю передплати, але за потреби користувачі можуть докупити окремі послуги. Заснований українцями стартап базується у Лондоні.

Маргарита Сівакова та Максим Малюк

Євгенія Брошеван, 28 років. Фахівчиня з кіберзахисту, криптопідприємниця і співзасновниця міжнародної компанії з кібербезпеки "Hacken". Заснована нею компанія має понад 100 співробітників і розраховує отримати $6,5 млн доходу за 2024 рік. "Haken" працює з криптовалютними компаніями, біржами та геймінговими проєктами й заявляє про понад 1200 клієнтів.

Вероніка Юрчук, 29 років. Співзасновниця і технічна директорка ШІ-стартапу "Traces AI". Проєкт надає відеоаналітику на основі штучного інтелекту для компаній у секторі безпеки. Технологія "Traces AI" використовує для розпізнавання характерні риси людини, а також її аксесуари та одяг, розмиваючи обличчя, щоб зберегти анонімність. За 2023 рік "Traces AI" підключив понад 35 000 камер, стартап оцінюється у $10,8 млн.

Категорія "Фінанси"

Олексій Єрмоленко та Олена Мажуга. Обом по 26 років. Вони партнери венчурного фонду "Flyer One Ventures". Сума інвестицій фонду за останні п’ять років перевищила $40 млн. Фокус "Flyer One Ventures" – інвестиції на pre-seed стадії та серії А. Серед компаній, у які інвестував фонд – GreenScreens, NewHomesMate, Competera та FintechFarm.

Категорія "Спорт та ігри"

Ярослава Магучіх, 22 роки. Українська стрибунка у висоту. У 2023 році вона посіла перше місце у світовому рейтингу та є головною претенденткою на "золото" на Олімпійських іграх у Парижі у 2024-му. У січні вона відкрила свій сезон 2024 року, стрибнувши на 2,04 м на Internationales Springer-Meeting у Котбусі, Німеччина. В Instagram у Магучіх 180 000 підписників, вона є амбасадоркою брендів Omega та Puma.

Ярослава Магучіх, 22 роки

Дана Сидоренко, 27 років. Засновниця геймерського стартапу GameTree, який створює безпечний простір для геймерів. За допомогою штучного інтелекту платформа GameTree допомагає геймерам шукати партнерів для гри. Сервіс орієнтований на жінок і ЛГБТК+ геймерів. Спільнота GameTree налічує понад 700 000 користувачів, понад 50% з них – у Європі.

Категорія "Медіа і маркетинг"

Макс Клименко, 28 років. Український підприємець і блогер, має понад 5 млн підписників у TikTok, YouTube та Instagram. Сукупна кількість переглядів його публікацій – понад 3 млрд. Також він є засновником комунікаційного агентства KLYM&CO, яке співпрацює з ООН, WWF, Google і Microsoft. Стартап має клієнтів у 25 країнах. У 2023 році Клименко заробив $1,2 млн, поєднуючи клієнтський бізнес і роботу над особистим брендом.

Василіса Степаненко, 24 роки. За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення в Україну почала працювати позаштатною відеопродюсеркою в Associated Press. Степаненко разом із відеографом Мстиславом Черновим та фотографом Євгеном Малолєткою була частиною команди творців документального фільму "20 днів у Маріуполі", який у 2024 році отримав "Оскар". У 2023-му Степаненко та її команда отримали Пулітцерівську премію, премію Лівінгстона та нагороду Королівського телевізійного товариства та Лівінгстона за серіал під назвою "Рік війни", де Степаненко була продюсеркою.

Василіса Степаненко, 24 роки

Категорія "Суспільні зміни"

Владислав Перистий, 23 роки. Засновник онлайн-школи вивчення англійської мови Speaking club. У команді школи 45 людей. Щомісяця на курсах від Speaking club навчаються близько 700 студентів.

Владислав Перистий, 23 роки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про список акаунтів у TikTok, які підіграють пропаганді РФ. З'ясувалося, що відомі українці теж активно допомагають ворогу.