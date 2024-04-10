Еще нет и 30 лет, а уже достигли успеха: 11 молодых украинцев попали в список Forbes, кто они

Украинцы вошли сразу в пять категорий

Девятый год подряд издание "Forbes" составляет список "30 до 30". Это перечень выдающихся молодых людей в возрасте до 30 лет, поразивших страну и мир. Европейская версия списка выходит с 2016 года, а украинское издание присоединилось к проекту в 2020 году.

В этом году в список "30 до 30. Европа" вошли сразу 11 украинцев. Об этом пишет Forbes.

Талантливые, перспективные и молодые украинцы вошли сразу в пять категорий: "Технологии", "Финансы", "Медиа и маркетинг", "Спорт и игры" и "Общественные изменения".

Категория "Технологии"

Маргарита Сивакова и Максим Малюк. Обоим по 29 лет. Они основатели юридического стартапа "Legal Nodes". Стартап помогает компаниям обходиться без юристов в штате. "Legal Nodes" работает по модели подписки, но при необходимости пользователи могут докупить отдельные услуги. Основанный украинцами стартап базируется в Лондоне.

Маргарита Сивакова и Максим Малыш

Евгения Брошеван, 28 лет. Специалист по киберзащите, криптопредприниматель и соучредитель международной компании по кибербезопасности "Hacken". Основанная ею компания имеет более 100 сотрудников и рассчитывает получить $6,5 млн. дохода за 2024 год. "Haken" работает с криптовалютными компаниями, биржами и гейминговыми проектами и заявляет о более чем 1200 клиентах.

Вероника Юрчук, 29 лет. Соучредительница и технический директор ИИ-стартапа "Traces AI". Проект предоставляет видеоаналитику на основе искусственного интеллекта для компаний в секторе безопасности. Технология Traces AI использует для распознавания характерные черты человека, а также его аксессуары и одежду, размывая лицо, чтобы сохранить анонимность. За 2023 год Traces AI подключил более 35 000 камер, стартап оценивается в $10,8 млн.

Категория "Финансы"

Алексей Ермоленко и Елена Мажуга. Обоим по 26 лет. Они являются партнерами венчурного фонда "Flyer One Ventures". Сумма инвестиций фонда за последние пять лет превысила $40 млн. Фокус Flyer One Ventures – инвестиции на pre-seed стадии и серии А. Среди компаний, в которые инвестировал фонд – GreenScreens, NewHomesMate, Competera и FintechFarm.

Категория "Спорт и игры"

Ярослава Магучих, 22 года. Украинская прыгунья в высоту. В 2023 году она заняла первое место в мировом рейтинге и является главной претенденткой на "золото" на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. В январе она открыла свой сезон 2024 года, прыгнув на 2,04 м на Internationales Springer-Meeting в Котбусе, Германия. В Instagram в Магучих 180 000 подписчиков, она является амбассадором брендов Omega и Puma.

Ярослава Магучих, 22 года

Дана Сидоренко, 27 лет. Основатель геймерского стартапа GameTree, который создает безопасное пространство для геймеров. С помощью искусственного интеллекта платформа GameTree помогает игрокам искать партнеров для игры. Сервис ориентирован на женщин и ЛГБТК+ геймеров. Сообщество GameTree насчитывает более 700 000 пользователей, более 50% из них – в Европе.

Категория "Медиа и маркетинг"

Макс Клименко, 28 лет. Украинский предприниматель и блоггер имеет более 5 млн подписчиков в TikTok, YouTube и Instagram. Совокупное количество просмотров его публикаций – более 3 млрд. Также он является основателем коммуникационного агентства KLYM&CO, сотрудничающим с ООН, WWF, Google и Microsoft. Стартап имеет клиентов в 25 странах. В 2023 году Клименко заработал $1,2 млн, совмещая клиентский бизнес и работу над личным брендом.

Василиса Степаненко, 24 года. За несколько недель до начала полномасштабного вторжения в Украину начала работать внештатным видеопродюсером в Associated Press. Степаненко вместе с видеографом Мстиславом Черновым и фотографом Евгением Малолеткой была частью команды создателей документального фильма "20 дней в Мариуполе", который в 2024 году получил "Оскар". В 2023 Степаненко и ее команда получили Пулитцеровскую премию, премию Ливингстона и награду Королевского телевизионного общества и Ливингстона за сериал под названием "Год войны", где Степаненко была продюсером.

Василиса Степаненко, 24 года

Категория "Общественные изменения"

Владислав Перистый, 23 года. Основатель онлайн-школы изучения английского Speaking club. В команде школы 45 человек. Ежемесячно на курсах от Speaking club обучается около 700 студентов.

Владислав Перистый, 23 года

Напомним, ранее "Телеграф" писал о списке аккаунтов в TikTok, которые подыграют пропаганде РФ. Выяснилось, что известные украинцы тоже активно помогают врагу.