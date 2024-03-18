PIN-UP і Forbes Ukraine запускають грантову програму для бізнесів, що працюють поблизу фронту

18 березня стартує грантова програма від Forbes Ukraine та PIN-UP, яка направлена на підтримку мікро- та малих підприємств, що працюють в прифронтових зонах.

Взяти участь у проєкті можуть підприємці, що зареєстровані або фактично працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

"Допомога одне одному у важкі часи має бути не лише слоганом, а й особистою позицією. Розуміючи всю складність ведення бізнесу під час війни, особливо у регіонах, наближених до бойових дій, ми хочемо показати нашу колективну спільну підтримку та об’єднану силу в прагненні будувати економічно успішну країну", – каже Ігор Зотько, власник PIN-UP Ukraine.

В фіналі журі обере 15 переможців та розподілить між ними грошовий фонд у розмірі 5 000 000 грн. Учасники матимуть змогу отримати гранти в розмірі 200 000, 300 000 або 500 000 грн.

"Для найвразливішої ланки українського бізнесу: мікро- і малих підприємств у прифронтових регіонах – брак кадрів, логістичні проблеми, перебої з електроенергією та ризики влучань російських снарядів звучать гучніше, ніж будь-де в Україні. Вони змушені лавірувати серед труднощів, щоб елементарно вижити та продовжити роботу. Без підтримки робити це важко, а іноді неможливо. Ми маємо підставити плече саме прифронтовим малим підприємствам, щоб після перемоги вони були серед тих бізнесів, завдяки яким Україна відновиться і розквітне", – прокоментував Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine.

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