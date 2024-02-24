Роберт Де Ніро, Кетрін Винник, П'єр Рішар та інші зірки підтримали українців у річницю вторгнення Росії (відео)

Амбасадори UNITED24 звернулись до українців у важкий час

Понад 30 світових зірок та амбасадорів UNITED24 звернулися до українців зі словами підтримки у другу річницю повномасштабного вторгнення країни-терористки Росії в незалежну Україну. Саме на сьогодні, 24 лютого 2024 року, триває 731 день війни.

Звернення знаменитостей було опубліковано на офіційних сторінках UNITED24 в соцмережах. Серед акторів, співаків, спортсменів та інших відомих та впливових людей — Роберт Де Ніро, Катрін Денев, гурт Imagine Dragons, Кетрін Винник, Боно, Гіларі Свенк, Вігго Мортенсен, Бернар-Анрі Леві, Емма Томпсон, Стівен Фрай, П'єр Рішар, Лієв Шрайбер, Марк Стронг, Річард Бренсон, Міша Коллінз та інші.

Записували відеозвернення до українців зірки з різних куточків світу — Нью-Йорку, Парижу, Лос-Анджелесу, Лондону. "Україна захищає не лише себе, але й Європу та Захід загалом", — зазначив французький філософ, письменник, політичний журналіст Бернар-Анрі Леві.

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не залишився осторонь у день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну і також звернувся до українців. Він подякував усім, хто бореться за нашу країну, або допомагає наближати перемогу в інший спосіб.