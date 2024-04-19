Эту сумму платить обязательно: как понять сколько оплачивать за коммуналку с субсидией

Если у семьи меньшая прибыль — обязательный платеж так меньше

Украинцы продолжают пользоваться субсидиями как удобным способом помощи, если оплачивать коммунальные услуги самостоятельно нет возможности. Для того чтобы понять, имеете ли вы право на получение субсидии, нужно рассчитать, есть ли разница между размером платы за коммуналку в пределах социальных норм и размером обязательного платежа, вытекающего из ваших доходов.

Как подчеркивают Пенсионный фонд, обязательный процент платежа и обязательный платеж рассчитывается для каждой семьи индивидуально. Он зависит от размера дохода семьи на одного человека за месяц. Формула этого расчета установлена постановлением Кабмина.

Для того чтобы самостоятельно рассчитать процент обязательного платежа, нужно сначала вычислить среднемесячный доход домохозяйства и разделить его на количество членов. Таким образом, получили среднемесячный доход на одного человека. Далее по формуле: доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума (с 1.01.2023 общий показатель размера прожиточного минимума 2920 грн), еще раз делится на 2, а затем умножается на 15%.

Для расчета суммы в гривнах нужно умножить процент на размер среднемесячной прибыли домохозяйства. Это обеспечивает пропорциональное уменьшение обязательного платежа в соответствии с уменьшением уровня доходов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с мая украинцам будут назначаться субсидии на неотапливаемый период. Некоторым категориям украинцев нужно обновить документы, чтобы продолжать получать помощь.