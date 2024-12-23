Поставки скрапленого газу в європейські порти продовжують зростати

Росія у 2024 році на 25% збільшила постачання газу в країни Євросоюзу (ЄС). Тобто загальний обсяг 49,6 млрд куб. м.

Це випливає з даних аналітичної компанії Bruegel і підрахунків росЗМІ. Приріст забезпечили трубопровідні поставки, які зросли на 26%, до 30,3 млрд куб. м.

Це приблизно 11,1% від усього європейського імпорту газу. Рік тому показник дорівнював 8,4%.

Поставки скрапленого природного газу (СПГ) також продемонстрували зростання на 18,2%, до рівня 19,3 млрд куб. м. Частка Росії в цих поставках за аналогічний період 2023 року зросла з 5,7% до 7,1%.

Загалом імпорт газу в ЄС скоротився майже на 6%, склавши 271,5 млрд куб. м. Основним постачальником стала Норвегія, яка наростила експорт на 3,6%, до 85,2 млрд куб. м.

Після початку повномасштабної війни в Україні ЄС поставив завдання припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року. Відтоді імпорт газу через трубопроводи дійсно скоротився, як і російської нафти та вугілля, які заборонені в ЄС. Проте поставки скрапленого газу в європейські порти продовжують зростати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зробив публічну заяву після того, як приїхав на уклін до глави РФ Володимира Путіна у Москву. За словами Фіцо, у його візиті до Кремля винуваті нібито президент України Володимир Зеленський та небажання України продовжувати транзит російського газу до Європи.