Можно ли получить субсидию, если есть долги за коммуналку: адвокат объяснила

В данном случае есть определенные нюансы

В Украине граждане, которые имеют право на получение субсидии, могут получить отказ в выплате. Однако если есть задолженность по коммуналке, субсидия не будет назначена только на те услуги, по которым она существует.

Детально об этом рассказала адвокат Ольга Новикова, пишет Информатор. По ее словам, если человек получает отказ в субсидии по причине задолженности, он может обратиться с новым заявлением и указать перечень услуг, по которым долг отсутствует.

Новикова подчеркнула, что в случае наличия задолженности по оплате коммунальных услуг, человек имеет право заключить договор о реструктуризации долга с поставщиком услуг.

Если у семьи есть задолженность по оплате коммуналки, это может послужить основанием для отказа в получении субсидии в таких случаях:

задолженность просрочена более трех месяцев (на дату предоставления такой информации);

срок исковой давности задолженности (3 года) не истек;

общая сумма задолженности превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения по назначению жилищной субсидии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто имеет право на получение субсидии в Украине с 1 мая.