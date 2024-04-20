Отримають, але не всі: хто має право на субсидію з 1 травня

Якщо заяву буде подано протягом перших двох місяців від початку неопалювального періоду, допомога буде призначена з початку цього періоду

У Пенсійному фонді України повідомили, що серед тих українців, які мають право на житлову субсидію, є певні категорії громадян, яким субсидію з 1 травня призначать тільки після подання заяви. Кому її призначать? Раніше ми вже писали, які є нюанси щодо отримання субсидії для пенсіонерів.

За даними ПФУ, субсидія надається до завершення опалювального сезону і визначається з урахуванням часу, що минув до 15 квітня. Після 1 травня більшість субсидіантів автоматично отримають субсидії та на неопалювальний період.

Однак при цьому є умова. Дані про фінансовий стан і склад сім’ї одержувача мають залишитися незмінними.

Хто має подавати заяву

Водночас деякі категорії одержувачів субсидії для її продовження мають подати заяву та декларацію про свої доходи та витрати. Житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

сім’я орендує житло, в якому оплачує ЖКП;

у складі сім’ї є ВПО;

кількість осіб, які фактично проживають у домогосподарстві, зменшилася;

сім’я планує отримати субсидію на придбання побутового палива.

Згідно із запитом, субсидія на комунальні послуги надається на неопалювальний період і для тих, хто має на неї право, але протягом опалювального сезону сума витрат на ЖКП та управління багатоквартирним будинком не перевищила встановлені соціальні норми.

Субсидії в літню пору – коли призначать

Якщо заяву буде подано протягом перших двох місяців від початку неопалювального періоду, допомога буде призначена з початку цього періоду. Але не раніше того моменту, коли в заявника з’явилося на неї право.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна отримати пільги та субсидії одночасно.