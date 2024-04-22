В мае денег будет меньше: от чего зависит сумма субсидии

Жилищную субсидию в мае будут назначать на год — до 30 апреля 2025 года.

По Украине продолжается назначение субсидий. С 1 мая их будут выплачивать за последний месяц отопительного периода и назначать на неотопительный период

Пенсионный фонд отмечал, что апрельская субсидия будет учитывать отопление только через 15 дней. Это означает, что ее сумма в целом по сравнению с предыдущими месяцами будет немного меньше. Та же субсидия, которая будет назначаться на неотапливаемый период, будет учитываться без большой доли затрат — отопление. Средняя сумма в отопительный период составила более 1400 грн.

Если обратиться за субсидией на неотапливаемый период в течение двух месяцев после 1 мая, выплаты будут начисляться именно с начала последнего месяца весны. В этот период новые декларации и заявления нужно принести внутренне перемещенным лицам, арендаторам недвижимости, тем кому субсидия на отопительный период была предоставлена в размере 0 грн (если они хотят получать субсидию в неотапливаемый период, и их доходы изменились).

В целом на субсидию влияет имущественное положение и доходы членов семьи. Для того чтобы рассчитать субсидию на отопительный период учитывают третий и четвертый кварталы 2023 года. Опираясь на средний доход за этот период для каждого члена семьи, рассчитывают сумму обязательного платежа. "Телеграф" рассказывал, как это происходит.

Именно от суммы обязательного платежа зависит размер субсидии. Субсидия является разницей между коммунальными начислениями и платежом, оплачиваемым семьей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно дистанционно подать документы на получение субсидии. Сделать это можно также и по сокращенной форме – подача документов занимает до 15 минут