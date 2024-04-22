В мае денег будет меньше: от чего зависит сумма субсидии
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Жилищную субсидию в мае будут назначать на год — до 30 апреля 2025 года.
По Украине продолжается назначение субсидий. С 1 мая их будут выплачивать за последний месяц отопительного периода и назначать на неотопительный период
Пенсионный фонд отмечал, что апрельская субсидия будет учитывать отопление только через 15 дней. Это означает, что ее сумма в целом по сравнению с предыдущими месяцами будет немного меньше. Та же субсидия, которая будет назначаться на неотапливаемый период, будет учитываться без большой доли затрат — отопление. Средняя сумма в отопительный период составила более 1400 грн.
Если обратиться за субсидией на неотапливаемый период в течение двух месяцев после 1 мая, выплаты будут начисляться именно с начала последнего месяца весны. В этот период новые декларации и заявления нужно принести внутренне перемещенным лицам, арендаторам недвижимости, тем кому субсидия на отопительный период была предоставлена в размере 0 грн (если они хотят получать субсидию в неотапливаемый период, и их доходы изменились).
В целом на субсидию влияет имущественное положение и доходы членов семьи. Для того чтобы рассчитать субсидию на отопительный период учитывают третий и четвертый кварталы 2023 года. Опираясь на средний доход за этот период для каждого члена семьи, рассчитывают сумму обязательного платежа. "Телеграф" рассказывал, как это происходит.
Важно: Как рассчитать обязательный платеж при получении субсидии
Именно от суммы обязательного платежа зависит размер субсидии. Субсидия является разницей между коммунальными начислениями и платежом, оплачиваемым семьей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно дистанционно подать документы на получение субсидии. Сделать это можно также и по сокращенной форме – подача документов занимает до 15 минут