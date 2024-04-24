Кому нужно обновить документы для получения субсидии с мая: полный перечень
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Сумма субсидии на неотапливаемый период будет перечислена
В Украине идет процесс предоставления субсидий на неотапливаемый сезон. Они начнут начисляться с мая. Части получателей субсидии нужно обновить документы в Пенсионном фонде.
В ПФУ отмечают — большинство получателей получат автоматическую пролонгацию выплат. Однако есть случаи, при которых обязательно следует обратиться с обновлениями документов:
- при изменении имущественного положения
- при смене семейного положения
- при наличии среди проживающих внутри перемещенных лиц
- в случае получения субсидии арендаторами квартиры
- если человек хочет получать субсидию, но на предыдущий сезон ему начислили пособие в размере 0 грн 0 копеек
- если количество людей живущих в жилье меньше, чем количество официально зарегистрированных
- для субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (уточняем, что эта субсидия предоставляется один раз в год).
Срок подачи документов — не обязательно в мае. Если заявка подается в течение двух месяцев с начала сезона, выплата назначается с начала сезона, но не раньше, чем у заявителя возникнет право на получение денег от государства.
Ранее "Телеграф" рассказывал от чего зависит сумма субсидии. Размер обязательного платежа можно сосчитать самостоятельно.