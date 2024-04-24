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Кому нужно обновить документы для получения субсидии с мая: полный перечень

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Если взрослые дети не живут с пенсионерами, но зарегистрированы – документы нужно подать снова Новость обновлена 24 апреля 2024, 09:21
Если взрослые дети не живут с пенсионерами, но зарегистрированы – документы нужно подать снова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сумма субсидии на неотапливаемый период будет перечислена

В Украине идет процесс предоставления субсидий на неотапливаемый сезон. Они начнут начисляться с мая. Части получателей субсидии нужно обновить документы в Пенсионном фонде.

В ПФУ отмечают — большинство получателей получат автоматическую пролонгацию выплат. Однако есть случаи, при которых обязательно следует обратиться с обновлениями документов:

  • при изменении имущественного положения
  • при смене семейного положения
  • при наличии среди проживающих внутри перемещенных лиц
  • в случае получения субсидии арендаторами квартиры
  • если человек хочет получать субсидию, но на предыдущий сезон ему начислили пособие в размере 0 грн 0 копеек
  • если количество людей живущих в жилье меньше, чем количество официально зарегистрированных
  • для субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (уточняем, что эта субсидия предоставляется один раз в год).

Срок подачи документов — не обязательно в мае. Если заявка подается в течение двух месяцев с начала сезона, выплата назначается с начала сезона, но не раньше, чем у заявителя возникнет право на получение денег от государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал от чего зависит сумма субсидии. Размер обязательного платежа можно сосчитать самостоятельно.

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