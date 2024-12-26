Навіть намалював картинку: ЗСУ показали ще одну записку солдата КНДР, що в ній було (фото)

Північнокорейці "ловлять дрони" на живця

Українські військові розшифрували ще одну трофейну записку північнокорейського солдата. У ній він розмірковує про українські дрони.

Про це повідомляє пресслужба ССО України. За словами військових, ця замітка, як і минула, була взята із записника ліквідованого спецназівця Гьонг Хонг Джонга. На цій сторінці він детально розписав тактику збиття БПЛА та укриття від української артилерії. Свою записку він проілюстрував картинками.

У СЗСО зазначають, що поки невідомо, чи автентична це північнокорейська тактика, чи так їх вчать росіяни. Але ця тактика використовує живу приманку.

"Як ліквідувати дрон.

Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, — 10-12 метрів.

Якщо той, хто приманює — стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє — ліквідує (дрон).

Як уникнути зони обстрілу артилерії

У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу.

Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу", — йдеться у замітці солдата КНДР.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Північна Корея втратила на Курщині вже понад 3 тисячі своїх військових убитими та пораненими. У той же час лідер КНДР Кім Чен Ин готується відправити Росії ще більше солдатів та зброї.