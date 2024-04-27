Можно ли сохранить субсидию и получить льготу: в ПФУ дали однозначный ответ

Льгота может назначаться по умолчанию, а субсидия зависит от материального положения

С мая в Украине будут назначаться субсидии на неотапливаемый период. Поскольку в ней не учитывается сумма за отопление, помощь от государства может быть значительно меньше по сравнению с более чем 1400 грн в отопительный период.

Некоторые граждане имеют одновременно право получать субсидию и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, говорят в ПФУ. Однако одновременно получать два вида помощи невозможно — нужно выбрать тот, который будет начисляться.

Общее в этих двух видах помощи — то, что они оказывают пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг или приобретение топлива для печи. Однако субсидия — это помощь тем семьям, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Она зависит только от имущественного положения домохозяйства и материального обеспечения семьи. Чем ниже доход, тем выше будет субсидия.

Что касается льготы, то категория получателей установлена законодательством — это могут быть ветераны, члены семей погибших, дети войны, многодетные семьи и т.д. Она может начисляться как с учетом доходов, так и без этого.

Если вы хотите начать получать другой вид помощи, нужно отказаться от предыдущего. Для этого оформляется заявление на портале Пенсионного фонда или лично.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мае часть получателей субсидии должны обновить свои данные в Пенсионном фонде. Сделать это нужно, если хотите получать субсидию непрерывно, по меньшей мере, в течение двух месяцев с начала неотапливаемого периода.