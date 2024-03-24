Субсидія на оренду житла: українцям назвали дві умови для отримання
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Названо перелік необхідних документів
Незважаючи на військовий стан , українці продовжують отримувати житлові субсидії, однією з яких є виплата на оренду житла. Є дві умови, щоби її отримати.
Про це повідомляють у Пенсійному фонді України. Зазначається, що для оформлення допомоги, одному з членів домогосподарства, що фактично проживає в житловому приміщенні, потрібно надати договір оренди або документ, що він є власником.
Умови надання субсидії без договору найму
Субсидія може бути призначена ВПО без укладеного договору найму в кількох випадках:
- ВПО не зареєстровані та не задекларовані у житловому приміщенні, де вони проживають.
- Сім’я проживає у приміщенні, яке не належить її членам.
Як оформити субсидію для ВПО без договору найму
Необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання та надати такі документи:
- Заява про призначення субсидії;
- Документ, що підтверджує статус ВПО;
- Паспорт та ідентифікаційний код;
- Довідка про склад сім’ї.
- Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно, що підтверджує відсутність права власності на житло, в якому мешкає домогосподарство.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати субсидію у 2024 році. Озвучено основні умови.