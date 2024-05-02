Если квартира съемная: как получить субсидию от государства

Государство помогает с оплатой коммунальных счетов тем, кто не может их самостоятельно платить

В мае в Украине начали назначать субсидии на неотапливаемый период. Некоторым категориям получателей такой помощи от государства нужно было подавать документы на новый период заново. Среди них – арендаторы жилья и внутренне перемещенные лица.

Согласно сообщению Пенсионного фонда, жилищная субсидия может быть назначена, если человек не зарегистрирован в жилье. Обычно это делается со следующими условиями:

арендаторам жилья она предоставляется из договора аренды. Отметим, что он должен действовать в течение всего периода, на который предоставляется субсидия, а также иметь указанные данные об оплате коммунальных услуг.

внутри перемещенным лицам может быть назначена помощь без заключения договора аренды, однако в таком случае место жительства должно быть зафиксировано в справке ВПЛ. Если проживающих в жилье больше, чем зарегистрировано, может потребоваться акт обследования материально-бытовых условий. Также его назначают в случае предоставления субсидии приемным семьям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о субсидии на аренду жилья. Получить деньги от государства в таком виде можно внутренне перемещенными лицами без договора аренды, если они не зарегистрированы и не задекларированы в жилье и не имеются в собственности одного из проживающих.