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Если квартира съемная: как получить субсидию от государства

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Сумма субсидии индивидуальна для каждой семьи
Сумма субсидии индивидуальна для каждой семьи. Фото Коллаж "Телеграфа"

Государство помогает с оплатой коммунальных счетов тем, кто не может их самостоятельно платить

В мае в Украине начали назначать субсидии на неотапливаемый период. Некоторым категориям получателей такой помощи от государства нужно было подавать документы на новый период заново. Среди них – арендаторы жилья и внутренне перемещенные лица.

Согласно сообщению Пенсионного фонда, жилищная субсидия может быть назначена, если человек не зарегистрирован в жилье. Обычно это делается со следующими условиями:

  • арендаторам жилья она предоставляется из договора аренды. Отметим, что он должен действовать в течение всего периода, на который предоставляется субсидия, а также иметь указанные данные об оплате коммунальных услуг.
  • внутри перемещенным лицам может быть назначена помощь без заключения договора аренды, однако в таком случае место жительства должно быть зафиксировано в справке ВПЛ. Если проживающих в жилье больше, чем зарегистрировано, может потребоваться акт обследования материально-бытовых условий. Также его назначают в случае предоставления субсидии приемным семьям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о субсидии на аренду жилья. Получить деньги от государства в таком виде можно внутренне перемещенными лицами без договора аренды, если они не зарегистрированы и не задекларированы в жилье и не имеются в собственности одного из проживающих.

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