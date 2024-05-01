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З 1 травня буде по-новому: кому та як подавати документи на субсидію

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Субсидію можна отримати, подавши документи онлайн
Субсидію можна отримати, подавши документи онлайн. Фото Колаж "Телеграфу"

З початку останнього весняного місяця стартує неопалювальний період

З 1 травня в Україні починають призначати субсидії на неопалювальний період. Їх виплатять вже в червні — в травні виплачуватимуть ще залишки субсидій квітня.

У ПФУ наголошують — більшості отримувачів субсидій їх продовжать автоматично. Натомість родинам з ВПО, орендарям нерухомості, тим, у кого змінився майновий або сімейний стан, претендентам на субсидію для придбання пічного палива чи тим в кого проживає менше ніж зареєстровано людей, потрібно буде подати документи знову. За власним бажанням також можуть заново подати документи люди, яким на опалювальний період призначали субсидію у розмірі 0 грн — якщо в них змінилися умови за звітний період, їм все ж таки можуть призначити повноцінну субсидію.

При призначенні субсидії на неопалювальний період враховуються доходи за третій та четвертий квартал 2023 року. Субсидію призначатимуть по 30 квітня 2025 року тобто і на наступний опалювальний період також.

Подати документи на субсидію можна як зазвичай і онлайн, і офлайн. Можна особисто прийти в Пенсійний фонд або у ЦНАП, або ж звернутись до уповноваженого в місцевій раді. Якщо подавати онлайн, то можна скористатися скороченою формою подачі на порталі Пенсійного фонду або на порталі "Дія".

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав особливості отримання субсидії для пенсіонерів та тих в кого члени родини мешкають за кордоном. Якщо вони зареєстровані в житлі і вже більш ніж 60 днів знаходяться за межами України, для нарахування субсидії будуть враховані тільки фактично проживаючі особи.

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