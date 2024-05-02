Де святити паски у Києві, Львові, Харкові та інших містах України: дати та особливості у 2024 році

Таїнство пройде за певними правилами

У 2024 році освячення пасок та великоднього кошика загалом відбудеться з дотриманням безпекових обмежень. Храми не будуть проводити таїнство під час комендантської години.

Віряни зможуть святити паски та інші продукти два дні ― у суботу та неділю. Де і коли освячувати великодній кошик у 2024 році в Києві, Львові, Харкові, Полтаві та Вінниці повідомляє "РБК-Україна".

Де святити паску у Києві

Віряни у столиці зможуть прийти у храм в суботу або неділю. Таїнство освячення буде відбуватись у церквах в усіх районах міста. Проте влада просить утриматись від відвідування храмів з міркувань безпеки.

Розклад освячення пасок деяких церков у столиці:

Михайлівський Золотоверхий монастир ПЦУ ― з 16:00 до 23:00 у суботу, з 06:00 до 15:00 у неділю;

Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ ― у суботу з 15:00 до 21:00, у неділю о 8:30 та об 11-й;

Спасо-Преображенський собор ПЦУ ― у суботу з 19:00 до 21:00, у неділю з 6:00 до 11:00.

Повний список локацій, де у столиці можна освятити паску, ― шукайте за посиланням.

Освячення пасок у Львові

З великоднім кошиком можна прийти в Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ у суботу. Освячення пасок буде відбуватись у суботу з 12:00 до 20:00. Обряд таїнства проводитимуть кожні пів години.

У Свято-Покровському кафедральному Соборі ПЦУ освячувати паску будуть два дні:

у суботу ― з 11:00 до 23:00;

у неділю ― з 8:00.

Віряни у Львові зможуть освятити паску у храмі Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ у суботу та неділю. 4 травня таїнство розпочнеться з 14:00 години. У неділю освятити великодній кошик можна буде о 6:00 та 9:00.

Де освятити паску у Харкові

Жителі міста можуть освятити великодній кошик у храмі Святого Іоанна Богослова ПЦУ. У суботу це можна зробити о 12:30 та 15:00. У неділю таїнство розпочнеться з 11:30.

Освячення паски на Великдень у Полтаві

Вірян будуть приймати у Свято-Успенському кафедральному соборі в суботу з 15:00 до 21:00. Освятити паски також можна 5 травня з самого ранку, після закінчення комендантської години.

Де освятити великодній кошик у Вінниці

Освячення пасок та інших продуктів буде відбуватись у Спасо-Преображенському кафедральному соборі з 11:00 до 23:00 суботи. У неділю теж можна прийти, але після закінчення комендантської години.

Зазначимо, що з міркувань безпеки українців просять утриматись від особистого відвідування храмів. Паски можна посвятити дистанційно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи треба митись у Чистий четвер до сходу Сонця. На це питання відповів митрополит ПЦУ Олександр.

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