Де святити паски у Києві, Львові, Харкові та інших містах України: дати та особливості у 2024 році
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Таїнство пройде за певними правилами
У 2024 році освячення пасок та великоднього кошика загалом відбудеться з дотриманням безпекових обмежень. Храми не будуть проводити таїнство під час комендантської години.
Віряни зможуть святити паски та інші продукти два дні ― у суботу та неділю. Де і коли освячувати великодній кошик у 2024 році в Києві, Львові, Харкові, Полтаві та Вінниці повідомляє "РБК-Україна".
Де святити паску у Києві
Віряни у столиці зможуть прийти у храм в суботу або неділю. Таїнство освячення буде відбуватись у церквах в усіх районах міста. Проте влада просить утриматись від відвідування храмів з міркувань безпеки.
Розклад освячення пасок деяких церков у столиці:
- Михайлівський Золотоверхий монастир ПЦУ ― з 16:00 до 23:00 у суботу, з 06:00 до 15:00 у неділю;
- Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ ― у суботу з 15:00 до 21:00, у неділю о 8:30 та об 11-й;
- Спасо-Преображенський собор ПЦУ ― у суботу з 19:00 до 21:00, у неділю з 6:00 до 11:00.
Повний список локацій, де у столиці можна освятити паску, ― шукайте за посиланням.
Освячення пасок у Львові
З великоднім кошиком можна прийти в Архикатедральний Собор святого Юра УГКЦ у суботу. Освячення пасок буде відбуватись у суботу з 12:00 до 20:00. Обряд таїнства проводитимуть кожні пів години.
У Свято-Покровському кафедральному Соборі ПЦУ освячувати паску будуть два дні:
- у суботу ― з 11:00 до 23:00;
- у неділю ― з 8:00.
Віряни у Львові зможуть освятити паску у храмі Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ у суботу та неділю. 4 травня таїнство розпочнеться з 14:00 години. У неділю освятити великодній кошик можна буде о 6:00 та 9:00.
Де освятити паску у Харкові
Жителі міста можуть освятити великодній кошик у храмі Святого Іоанна Богослова ПЦУ. У суботу це можна зробити о 12:30 та 15:00. У неділю таїнство розпочнеться з 11:30.
Освячення паски на Великдень у Полтаві
Вірян будуть приймати у Свято-Успенському кафедральному соборі в суботу з 15:00 до 21:00. Освятити паски також можна 5 травня з самого ранку, після закінчення комендантської години.
Де освятити великодній кошик у Вінниці
Освячення пасок та інших продуктів буде відбуватись у Спасо-Преображенському кафедральному соборі з 11:00 до 23:00 суботи. У неділю теж можна прийти, але після закінчення комендантської години.
Зазначимо, що з міркувань безпеки українців просять утриматись від особистого відвідування храмів. Паски можна посвятити дистанційно.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чи треба митись у Чистий четвер до сходу Сонця. На це питання відповів митрополит ПЦУ Олександр.
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