Біля гробу ніхто не веселиться: в ПЦУ розповіли чого не можна робити в "тиху суботу"

Працювати в "тиху суботу" не заборонено

В суботу перед Великоднем, яку в народі називають "тихою суботою" не бажано веселитися, сміятися та гучно відзначати свята. За словами митрополита ПЦУ, це звичайне християнське поводження в переддень Великодня.

Про це "Телеграфу" розповів митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтервью "Пасха – це Христос, а не ковбаса: про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у брюках і ухилянтів".

Він підкреслив, що поведінка в "тиху суботу" повинна буті відповідною.

"Коли вмирає хтось із наших ближніх, нам було б неприємно, щоб у нас в сім'ї біля гробу хтось веселився або сусіди справляли весілля. Тиха субота, вона іменується від того, що ми згадуємо розп'яття Христа Спасителя і його покладення до гробу, і Господь спочиває своїм тілом до воскресіння у гробі. І ми, звісно, переживаємо цю подію, як годиться християнам, бо найрідніша для нас людина постраждала за нас і відкрила нам двері царства небесного. І поведінка в цей день має бути відповідною. Звісно, якщо люди невіруючі, неправославні, ніхто нікому нічого не може заборонити, але одночасно з тим, ми живемо в соціумі і повинні поважати культуру один одного", — підкреслив Драбинко.

В той же час, за словами священника, працювати в "тиху суботу" не заборонено.

"Не тільки можна, а й треба. Ми готуємося до Світлого Христового воскресіння, тому цей день потрібно посвятити належній підготовці і відвідати богослужіння, оскільки саме богослужіння воскресіння фактично святкується вже в суботу", — резюмував митрополит Олександр.

Нагадаємо, що в ПЦУ пояснили, чому Україна відзначає Великдень в один день з Росією.