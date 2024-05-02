Чи треба митись зранку у Чистий четвер: відповідь митрополита ПЦУ здивує

Традиція має важливий нюанс

У народі є традиція митись вранці у Чистий четвер перед Великоднем для здоров’я, але Православна церква вважає це забобоном. Перед християнським святом треба дотримуватись правил гігієни як зазвичай.

Чистий четвер є лише днем, коли закінчують підготовку до великого свята. Про це митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) розповів "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю під назвою "Пасха ― це Христос, а не ковбаса: митрополит ПЦУ про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у брюках і ухилянтів".

"От якраз це і є забобон. Чистий четвер ― фактично підготовка, така собі фінішна пряма до свята, коли завжди щось готують, прибирають. Чому і субота тиха, тому що за середу та четвер маємо переробити всю підготовчу роботу. А митися і дотримуватися правил гігієни треба регулярно", ― відповів митрополит на питання, чи варто митись зранку у Чистий четвер для міцного здоров’я.

Владика пояснив, що у християн є певні традиції у Тиху суботу, яка передує Великодню. У цей час вони не веселяться, не влаштовують свят. Проте працювати можна і треба.

"Коли вмирає хтось із наших ближніх, нам було б неприємно, щоб у нас в сім'ї біля гробу хтось веселився або сусіди справляли весілля. Тиха субота, вона іменується від того, що ми згадуємо розп'яття Христа Спасителя і його покладення до гробу, і Господь спочиває своїм тілом до воскресіння у гробі. І ми, звісно, переживаємо цю подію, як годиться християнам, бо найрідніша для нас людина постраждала за нас і відкрила нам двері Царства небесного", ― сказав митрополит.

Зазначимо, Чистий четвер є останнім четвергом перед Великоднем. У 2024 році він припадає на 2 травня. Православні святкуватимуть Великдень 5 травня.

За біблійними переказами, саме за три дні до розп’яття Ісус Христос провів Тайну вечерю зі своїми учнями. Тоді ж він попередив присутніх, що буде зраджений одним з них.

У народі є традиція омивання тіла вранці у Чистий четвер. Здавна предки вірили, що якщо помитись до сходу Сонця, то людина увесь рік не буде хворіти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати четвергову сіль. У народі вважається, що вона має цілющі властивості та оберігає від зла.