Где святить паски в Киеве, Львове, Харькове и других городах Украины: даты и особенности в 2024 году

Таинство пройдет по определенным правилам

В 2024 году освящение пасок и пасхальной корзины в целом состоится с соблюдением ограничений, связанных с обеспечением безопасности. Храмы не будут проводить таинство во время комендантского часа.

Верующие смогут святить паски и другие продукты два дня — в субботу и воскресенье. Где и когда освящать пасхальную корзину в 2024 году в Киеве, Львове, Харькове, Полтаве и Виннице, сообщает "РБК-Украина".

Где святить паску в Киеве

Верующие в столице смогут прийти в храм в субботу или воскресенье. Таинство освящения будет совершаться в церквях во всех районах города. Однако власти просят воздержаться от посещения храмов из соображений безопасности.

Расписание освящения пасок в некоторых церквях в столице:

Михайловский Златоверхий монастырь ПЦУ с 16:00 до 23:00 в субботу, с 06:00 до 15:00 в воскресенье;

Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ в субботу с 15:00 до 21:00, в воскресенье в 8:30 и в 11:00;

Спасо-Преображенский собор ПЦУ в субботу с 19:00 до 21:00, в воскресенье с 6:00 до 11:00.

Полный список локаций, где в столице можно освятить куличи, ищите по ссылке.

Освящение пасок во Львове

С пасхальной корзинкой можно прийти в Архикафедральный собор святого Юра УГКЦ в субботу. Освящение куличей будет совершаться в с 12:00 до 20:00. Обряд таинства будут проводить каждые полчаса.

В Свято-Покровском кафедральном Соборе ПЦУ освящать паску будут два дня:

в субботу — с 11:00 до 23:00;

в воскресенье — с 8:00.

Верующие во Львове смогут освятить паску в храме Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ в субботу и воскресенье. 4 мая таинство начнется с 14:00. В воскресенье освятить пасхальную корзину можно будет в 6:00 и 9:00.

Где освятить кулич в Харькове

Жители города могут освятить пасхальную корзину в храме Святого Иоанна Богослова ВЦУ. В субботу это можно сделать в 12:30 и 15:00. В воскресенье таинство начнется с 11:30.

Освящение пасок на Пасху в Полтаве

Верующих будут принимать в Свято-Успенском кафедральном соборе в субботу с 15:00 до 21:00. Освятить паски также можно 5 мая с самого утра после окончания комендантского часа.

Где освятить пасхальную корзину в Виннице

Освящение куличей и других продуктов будет совершаться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе с 11:00 до 23:00 в субботу. В воскресенье тоже можно прийти, но после окончания комендантского часа.

Отметим, что из соображений безопасности украинцев просят воздержаться от личного посещения храмов. Пасхи можно посвятить дистанционно.

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