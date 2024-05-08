Поверки счетчиков: какие сроки и законны ли такие требования во время войны

Межповерочные сроки счетчиков разнятся

Обязательную поверку счетчиков в Украине возобновили летом 2023 года. Речь идет о счетчиках воды и теплоснабжения, а также об устройствах учета газа, несанкционированное вмешательство в которые повлечет немалые штрафы.

Следует отметить, что если счетчик, установленный в квартире, нуждался в поверке, но не прошел ее, то пользователь будет платить не за фактическое потребление по счетчику, а по специальной формуле. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, пишет ua-energy.org.

Согласно приказу Министерства экономики Украины, межповерочные сроки счетчиков составляют: для счетчиков воды и теплоснабжения – четыре года; для счетчиков газа класса 1,0 – два года; класса 1,5 – восемь лет.

При этом 5 апреля 2022 года Кабмин фактически отменил периодические поверки счетчиков, поскольку признал действующими положительные результаты предварительной поверки в течение военного положения и трех месяцев после него. Однако уже через год, а именно в начале апреля 2023 года, поверки были возобновлены другим постановлением правительства для жителей неоккупированных территорий и в населенных пунктах, где не ведутся боевые действия.

"Юридические основания считать незаконным возобновление требования относительно периодической поверки счетчиков на территориях, не являющихся временно оккупированными территориями (ТОТ), где не ведутся активные боевые действия и не принадлежат к территориям возможных боевых действий — отсутствуют", — отметила юрист Наталия Гутаревич.

Следовательно, поверки счетчиков совершенно законны. Для их проведения необходимо обратиться в соответствующую организацию, которая занимается этим в вашем населенном пункте. Стоит отметить, что стоимость поверки и сама процедура зависят от того, кто предоставляет коммунальные услуги.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, зачем ставить индикатор на счетчик электроэнергии. Для некоторых пользователей это устройство очень необходимо.