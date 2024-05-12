Це зовсім різне: чим відрізняється "страсний" від "пристрасного" в українській

Наголос у цих словах падає на останній склад

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями ряд громадян може мати проблеми. Наприклад, деякі не знають, чим відрізняються слова "страсний" від "пристрасний".

Про це розповів відомий український мовознавець Олександр Авраменко. Він зазначив, що ці слова насправді мають різне значення.

Страсним називають останній тиждень перед Великоднем. Також необхідно звернути увагу, що наголос у цьому слові падає на останній склад, а не на перший.

Пристрасними можуть бути бурхливі чи нестримані у своєму прояві почуття. Наприклад, пристрасні поцілунки, пристрасне кохання або пошуки істини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно говорити імена українською мовою. Потрібно знати, що в українській мові відсутні чоловічі імена, такі як Міша, Діма, Вадік чи Юра.

Також ми повідомляли про те, як українською правильно називати мешканців різних міст.