Тимчасове перемир’я як інструмент миру чи новий етап війни: що прогнозує експерт

Перемир'я може стати частиною ширшого процесу

Питання встановлення перемир’я між Україною та Росією обговорюється на міжнародному рівні вже тривалий час. Але справжні зрушення, не враховуючи переговори на початку 2022 року, почалися лише з ініціатив, представлених у Джидді. Там уперше йшлося не лише про "мир у небі та на морі", а про повне 30-денне припинення вогню.

Як зазначив "Телеграфу" капітан Збройних сил України, доцент кафедри військової політології Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук Назар Крицкалюк, ключовим є розуміння того, що це не замороження конфлікту, а потенційний шанс на перепочинок. Така пауза дозволила б українським силам укріпити позиції, вирішити логістичні завдання та водночас оцінити справжні наміри Москви.

За словами експерта, навіть короткотермінове перемир’я стане своєрідним тестом: як для росіян, так і для світової спільноти. Воно дозволить побачити реакцію партнерів у разі порушення домовленостей та частково відпрацювати механізми контролю мирного процесу безпосередньо на полі бою.

Однак питання довіри до Росії залишається критичним. Події 2015 року та нещодавнє "великоднє перемир’я", порушене майже 3000 разів, яскраво ілюструють, що Москва систематично нехтує домовленостями. Після оголошеного припинення вогню 19 квітня російські війська активізували атаки дронами та важкою артилерією.

На думку Крицкалюка, для України в цій ситуації важливо:

виробити дієвий механізм міжнародного контролю,

не поступатися власною позицією під тиском союзників,

максимально ефективно співпрацювати з Саудівською Аравією, яка може вплинути на Москву через нафтовий ринок.

Експерт підсумовує: тимчасове перемир’я може стати початком ширшого мирного процесу або ж перетворитися на чергову паузу перед новою ескалацією. Незвична роль Саудівської Аравії як посередника може змінити усталену дипломатичну динаміку та надати Києву нові важелі впливу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що президент Володимир Зеленський запропонував 30-денне перемир’я, яке було попередньо узгоджене зі США під час переговорів у Саудівській Аравії. Водночас Росія досі не надала жодної відповіді на цю ініціативу. Пропозиція викликала активне обговорення в експертному середовищі. Військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в коментарі "Телеграфу" оцінив потенційні наслідки такої ініціативи та спрогнозував можливу реакцію Кремля.