Це пережиток совка: чому потрібно забути про пластикові квіти і як прикрасити могили у поминальні дні

Є різні способи, як поминати померлих родичів

Через 9 днів після свята Великодня традиційно настають поминальні дні. У цей період українці йдуть на кладовища, згадують своїх померлих родичів та несуть квіти, часто штучні. Однак є інші способи вшанувати пам’ять померлих, не несучи на могили пластикові вінки.

Чому не варто нести на могили штучні квіти?

В Україні не існує законодавчої заборони на використання штучних квітів на кладовищах, пише Цукр. Є заборона спалювання сухої трави, сміття та листя. Однак поблизу цвинтарів навесні, коли люди прибирають могили та викидають старі пластикові вінки, ця заборона часто ігнорується. Таким чином, в атмосферу потрапляють шкідливі речовини. До того ж, пластик довго розкладається у землі, якщо такі квіти закопати.

Щороку українців закликають не приносити на могили штучні квіти, адже це радянська традиція, яка давно зжила себе. А священики в один голос кажуть, що пластикові вінки та квіти не мають нічого спільного із проявом християнської віри. Головне – це пам'ять та молитва за своїх померлих родичів. На щастя, останнім часом все більше людей відмовляються від пластику, віддаючи перевагу живим квітам або іншим способом прикрасити могили в поминальні дні.

Як прикрасити могили без пластикових квітів?

Альтернатива номер один — це звичайно ж живі квіти. У поминальні дні можна принести букет живих квітів та організувати для них вазу. А можна висадити живі квіти прямо на могилі. Є різні види низькорослих і багаторічних квітів, які цвітимуть весь теплий сезон і не вимагатимуть ретельного догляду.

Ще один варіант прикрасити могили на поминальні дні – це принести живі квіти у горщиках. Вони точно виглядатимуть яскравіше та красивіше, ніж пластикові вінки. Також могили можна прикрасити білими хустками та вишитими рушниками. Найкраще, щоб тканина була натуральна та біла, а ваші наміри та бажання вшанувати пам’ять померлих – щирим.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна приходити на кладовища вагітним та з маленькими дітьми. Пояснення священика.