"Відповзають" від західних околиць: де ЗСУ потіснили російську армію

Окупантам не вдалося перерізати трасу на Павлоград

ЗС РФ повільно відступають зі своїх позицій на заході від Покровська на Донеччині після невдалої спроби перерізати трасу, яка пов’язує місто з Павлоградом.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області — з Павлограда на Покровськ. У них це не вийшло. Там перелом невеликий настав, коли українці відбили селище Котліне. І зараз росіяни дуже повільно, але "відповзають" від західних околиць міста ближче до південних, де вони і починали наступати", – розповів Трегубов.

За його словами, відступ окупантів триває у тій локації, де вони в принципі потихеньку "відповзали" вже з березня, якщо не з кінця лютого.

Як повідомили аналітики DeepState, Сили Оборони України відкинули супротивника на південь від Удачного.

"На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке", — йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 21 квітня.

Зазначається, що Сили оборони стримують тиск і відбили дев’ять атак, 13 боєзіткнень ще тривають. При цьому російська авіація завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Олександрополю, Покровську, Новопавлівці та Муравці.

Нагадаємо, російські військові активізували спроби прорвати українську оборону у напрямку Новопавлівки. Це дало б можливість росіянам вийти на Дніпропетровщину, що могло б стати одним із козирів Путіна на майбутніх мирних переговорах.