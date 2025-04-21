Що буде після "Великоднього перемирʼя": ЗМІ назвали головну мету США

Білий дім зосередиться не на досягненні сталого миру, вважає політолог

Президент США Дональд Трамп за декілька годин до завершення великоднього перемир’я 20 квітня зробив несподівану заяву у своїй соцмережі Truth Social. Він висловив надію, що Росія та Україна "досягнуть угоди цього тижня".

Як повідомляє "DW", політик пообіцяв, що в разі домовленості обидві країни зможуть вести "великий бізнес" зі Штатами.

Політологи розглядають цю заяву як сигнал про справжні наміри Дональда Трампа — не стільки домогтися миру, скільки згорнути американську участь у війні.

"Позиція Трампа полягає не в досягненні миру в Україні за будь-яку ціну, а в тому, щоб вивести США з цієї війни", — заявив Микола Петров із Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки. За його словами, Білий дім зосередиться не на досягненні сталого миру, а на припиненні власної участі в бойових діях — незалежно від того, скільки триватиме припинення вогню.

Водночас політолог Володимир Фесенко зазначив, що американського лідера надихнуло навіть часткове виконання його вимог, зокрема, оголошення про тимчасове припинення вогню з боку Росії. Це може підштовхнути його до подальших дипломатичних ініціатив.

Зі слів політолога, у фокусі тепер — розвиток ситуації після тимчасової святкової тиші. Чи стане це стартом для нових переговорів, чи лише короткою паузою перед ескалацією — залежатиме не лише від дій Києва та Москви, а й від нових політичних сигналів з Вашингтона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр оборони України повідомив США, що Україна майже готова прийняти мирну ініціативу щодо завершення війни. Остаточне рішення тепер за Росією, яка наразі не дала чіткої відповіді.