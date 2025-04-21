Google під ударом: США розглядають історичні санкції проти компанії

Це перша спроба США суттєво обмежити IT-гіганта з 1999 року

У США почалося вирішальне слухання у справі проти Google — компанії загрожують найжорсткіші антимонопольні санкції за останні десятиліття. Федеральний суддя Аміт Мехта, який у 2023 році визнав Google монополістом, розглядає, як відновити конкуренцію в інтернет-пошуку.

Як повідомляє "The New York Times", Міністерство юстиції пропонує радикальні заходи — примусити компанію продати браузер Chrome та поділитися частиною даних із конкурентами, такими як Bing або DuckDuckGo. Це повинно відновити конкуренцію у сфері пошуку.

"Міністерство юстиції було дуже агресивним у тому, що вони просили", — зауважила професорка права в Університеті Вандербільта, яка вивчає антимонопольне законодавство Ребекка Хо Алленсворт. У Google же вважають ці пропозиції надмірними.

"Під час судового розгляду ми покажемо, як безпрецедентні пропозиції Міністерства юстиції виходять за межі рішення суду та завдадуть шкоди американським споживачам, економіці та технологічному лідерству", — заявила Лі-Енн Малхолланд, віце-президентка компанії з питань регулювання.

У 2021 році Google витратив 26,3 млрд доларів, щоб його пошукова система була за замовчуванням у браузерах Apple, Mozilla, Samsung. Водночас компанія пропонує лише помірні обмеження — наприклад, щорічне оновлення контрактів.

Це перша спроба США суттєво обмежити IT-гіганта з часів справи проти Microsoft (1999) та розділу AT&T у 1984 році. Рішення очікується до кінця 2025-го — воно може змінити правила гри для всієї Кремнієвої долини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на картах Google з'явилася інформація щодо розташування української ППО. Знімки були оприлюднені за тиждень до оновлення сервісу. Ця ситуація викликала серйозне занепокоєння в мережі.