Для субсидії може знадобитися акт обстеження житла: що це за документ та коли потрібен

Зробити акт має працівник виконавчого органу територіальної ради

В Україні громадяни, які не можуть самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги, можуть звернутися до держави по допомогу. В деяких випадках при призначенні субсидії може знадобитися акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Цей документ потрібен в ряді конкретних випадків. Його складає посадова особа виконавчого органу місцевої ради за зверненням людини, яка хоче отримати субсидію. Згодом його передають уповноваженому органу.

В яких випадках складається акт обстеження матеріально-побутових умов

якщо домогосподарство через різні обставини відключене від централізованого постачання теплової енергії або ж втратили його та можливість постачання природного газу через бойові дії і люди використовують для обігріву електроприлади

якщо у одного з проживаючих чи членів його родини є інше житлове приміщення, для підтвердження того, що воно не здається в оренду

якщо в одному господарстві є кілька особових рахунків

якщо в одному господарстві є кілька будівель з розділеними особовими рахунками

якщо кількість фактично проживаючих людей менше за кількість зареєстрованих

якщо у приміщенні проживають діти, які не зареєстровані (в разі якщо це дитячий будинок сімейного типу, прийомна родина, а також родини, окрім багатодітних сімей, в яких проживають троє чи більше дітей)

якщо органи місцевого самоврядування не подали документи про склад зареєстрованих у приміщенні осіб в визначені законом строки або якщо таких даних щодо кількості членів домогосподарства немає.

Які дані вказуються в акті обстеження житла:

дані про заявника, який звертається за державною виплатою

інформація про фактичне місце проживання або задеклароване

вид державної виплати

дані про осіб, які зареєстровані в приміщенні

дані про осіб, які фактично проживають

дані про відключення опалення чи газопостачання

дані про орендовані приміщення

дані про розділені особові рахунки

дані про різні будівлі з особовими рахунками

дані щодо майнового стану та додаткових джерел для існування, що не зазначені в декларації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що орендарі, родини з різною кількістю зареєстрованих та фактично проживаючих мешканців, ВПО та деякі інші категорії мають оновити свої дані для продовження отримання допомоги. До кінця червня для отримання субсидії це має зробити ще одна категорія отримувачів.