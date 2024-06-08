Болгарія, Франція чи Карпати: скільки коштує оздоровити дитину влітку 2024

В містах відкрили денні табори, однак батьки мають широкий спектр можливостей

Почалося третє літо повномасштабного російського вторгнення — українські родини шукають, де відпочити дітям після напруженого навчального року з нескінченними повітряними тривогами, а подекуди — й обстрілами.

Серед популярних напрямків — Карпати, Болгарія та Хорватія. В багатьох містах запустили денні табори для дітей. Скільки це коштує та які переваги кожного з варіантів, розбирався "Телеграф".

Болгарія — не єдиний варіант

Відпочинок за кордоном став не просто можливістю гарно провести час, а частиною турботи про ментальне здоров’я, наголошує власниця турагенції Live Love Travel Олена Четиріна. Основна категорія туристів — мами з дітьми, які їдуть з України, та українці за кордоном.

— При виборі турів з України, як і торік, на літо туристи з дітьми обирають Болгарію або Туреччину. Рідше – Грецію. Це максимальне співвідношення ціна/якість. Тим більше, що наша основна аудиторія перебуває в Харкові, і зараз є можливість прямим автобусним рейсом їхати в Болгарію, Грецію або Туреччину. Взагалі, зараз можна виїхати автобусом майже з кожного міста до цих країн — Дніпра, Києва, Вінниці, Івано-Франківська тощо, — розповідає Олена.

І хоча дорога досить тривала, туристи обирають такий варіант, щоб спростити логістику: виїхати зі свого міста і напряму́ доїхати до курорту. Вартість такого туру для мами з дитиною стартує у Болгарії від 27 000 грн за готель 3-4* за сім ночей на все включено.

Туреччина на липень стартує за 10 ночей з дорогою (шість у готелі) — від 31 000 грн за готель 4*. Якщо обирати тур з перельотом з найближчих країн — Польщі, Молдови чи Румунії, вартість починається від 40 тис. грн за двох на сім ночей.

Олена радить туристам, котрі хочуть відпочити з дітьми і заощадити: бронювати тури на "оксамитовий" сезон, тобто кінець серпня, та вересень-жовтень. Липень і серпень — найдорожчі місяці, але і спектр послуг може бути більшим.

Якщо їхати на відпочинок з малими дітьми (до 6 років), то варто обирати легші маршрути, наприклад, з частиною шляху потягом, а не автобусом. Уважно потрібно стежити і за строком дії документів. Наприклад, для Туреччини закордонний паспорт має бути дійсним ще 6 місяців з дати повернення.

Однак не всі діти можуть відпочивати з батьками, тож виїзди підлітків у літні табори також є популярним. Відправка відбувається з великих міст автобусами чи залізничним транспортом. Дві ночі в дорозі і до двох тижнів відпочинку.

Найдешевші табори за кордоном обійдуться в 15-17 тис. грн. Вартість 10 днів відпочинку дитини в Болгарії в 5* таборі зі спортивним ухилом коштуватиме близько 25 тис. грн. Пропонують варіанти в Італії, Іспанії, Польщі, Греції, Хорватії. Очікують на них дітей шкільного віку. Також є тематичні виїзди, наприклад, заїзди до таборів у Франції з візитом у Disneyland Paris.

Курс на Карпати

Захід України багато батьків розглядають як гарну альтернативу морському відпочинку. Табори в Карпатах пропонують зміни від 7 до 14 днів. Ціни стартують в середньому від 8 тисяч гривень. За ці гроші батьки можуть відправити дитину в наметовий табір з ухилом на туризм, спорт або патріотичне виховання. В такі табори зазвичай беруть дітей не молодших за 8 років.

Якщо проживання в готелі чи на базі відпочинку — вартість тижневої зміни може зрости до 15 тисяч грн. Трансфер дітей до місця відпочинку оплачується окремо і з Києва може становити від 750 до 2800 грн з особи. Зазвичай це включає проїзд залізничним транспортом. Для груп і колективів діють знижки. Програма таборів охоплює чимало екскурсій та активності на свіжому повітрі, однак є й тематичні, наприклад, для вивчення англійської.

Поруч з домом

У великих містах для батьків, які не знають, як організувати дозвілля дітей, влітку відкривають табори денного перебування. В деяких містах відкриватимуть пришкільні табори, але не у всіх. Зокрема в столиці, як дізнався "Телеграф" у Департаменті освіти і науки Києва, пришкільні табори, як і торік, не будуть працювати через безпекову ситуацію. Інша річ — приватні установи та літні табори в них. У столиці України таких щонайменше 40.

На смак дитини можна підібрати різні варіанти — англомовний, бізнесовий, кінний, танцювальний, присвячений наукам і робототехніці. Серед переваг такого виду дозвілля — невеликі групи та цікаві програми.

Можна виділити два типи денних таборів: щоденні і по тематичних змінах. В денних таборах зміни здебільшого короткі, 4-10 днів. Вартість стартує від 3,5 тисяч гривень за зміну. В програмі: розваги, навчання, спортивні секції, екскурсії тощо. Здебільшого пропонують харчування, іноді — за окрему плату. Якщо на території є басейн, табір розташований у парковій зоні або пропонує ексклюзивні програми — вартість за зміну в рази більша і стартує з 8-9 тис. грн.

Деякі табори дають можливість денного, тижневого та місячного перебування — що довше дитина в ньому, то дешевше. Наприклад, денне перебування в таборі при одній з приватних шкіл коштує 1 200 грн, тижневе (п’ять днів) — 5 000, а місячна вартість відвідування — 15 000 грн. Графік роботи таборів — по буднях з 9 ранку до 6-7 вечора. Вік дітей залежить від профілю закладу — пропонують групи для малечі з 4 років. Є також окремі табори для підлітків.

Відпочинок за містом

Цьогоріч вже є можливість відправити дітей відпочивати за місто. У службі у справах дітей та сім’ї КОДА у відповідь на запит "Телеграфу" розповіли, що в Київській області цьогоріч кілька дитячих оздоровчих закладів планують приймати гостей. Вже почав роботу ДОЗ санаторного типу "Чайка" в Обухівському районі. Планується відновлення роботи комунального дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Миронівської міської ради "Зоряний" і позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Пролісок" (Обухівський район), які завершують питання з документами. Всі три заклади обладнанні укриттями на випадок повітряної тривоги.

Щоб отримати путівку на оздоровлення, дитина має бути старшою від семи років, але молодшою від 18 років. Діти, які потребують особливої уваги та підтримки, можуть оздоровитися коштом обласного бюджету. Для цього батькам або опікунам потрібно звернутись до служб у справах дітей та сім’ї територіальної громади за місцем проживання та написати заяву на оздоровлення дитини/дітей. До таких категорій зокрема належать діти-сироти, з інвалідністю, у складних життєвих обставинах, якщо один з батьків загинув чи зник безвісти під час АТО тощо.