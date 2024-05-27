Від намету до котеджу: де відпочити на Київському морі та скільки це може коштувати

На березі Дніпра розташовано безліч пляжів

Київське море, одне з найбільших водосховищ України, пропонує безліч варіантів для відпочинку. Це ідеальне місце для тих, хто прагне вирватися з міської метушні та насолодитися природою.

"Телеграф" зібрав декілька найкращих локацій для відпочинку на Київському морі. Зупинитися можна як у готелі, так і на місці для кемпінгу.

Глібівка

Глібівка розташована на правому березі Київського моря, всього за пів години їзди від Києва. Це ідеальне місце для тих, хто прагне насолодитися спокоєм, мальовничими краєвидами та активними видами відпочинку.

У Глібівці є кілька облаштованих пляжів з чистим піском і пологим заходом у воду. Там можна залишитися із наметами або орендувати номер на базі відпочинку чи котедж.

Вас може прийняти дачний готель "Глібівка". Стандартні номери коштують близько 4000 гривень за ніч. Котедж на двох 6800. Готель із рестораном і фітнес-залом, а також басейном. У деяких номерах є сауна.

Із сайту готелю

База "Лісова" — спокійний курорт розташований серед сосен на березі Дніпра. Котеджний будинок на двох коштує 4600 гривень за добу. На 4-6 гостей доступні номери за 5400. З розваг та відпочинку там пропонують: джакузі, сауну, і навіть можливості проведення банкетів.

База пропонує великий вибір апартаментів

Ясногородка

Ясногородка розташована всього за 45 км від Києва, що робить її легко доступною для одноденних поїздок та довших відпочинків. У селі розташовані бази відпочинку, котеджні містечка та приватні будиночки для оренди.

Готель "Eden Resort" пропонує стандартний номер на вихідні за 2300 гривень, у будні дешевше — 1800. Сімейний номер за 3400 або за 2700.

З розваг та відпочинку в готелі є японська сауна, човни й катамарани в оренду, а також різні альтанки.

Прайс готелю

Чудово відпочити можна із наметами. На березі річки є багато зручних місць для наметного містечка.

Лебедівка

На лівому березі Дніпра можна відпочити в селищі Лебедівка, яке розташоване за 30 кілометрів від столиці. В окрузі знаходяться численні дачні кооперативи, які виходять до води. Тут можна орендувати будиночки різного рівня комфорту, від затишних дерев'яних котеджів до сучасних будинків з усіма зручностями.

Пляжі з мальовничими краєвидами та лісосмугами ідеальне місце для шашликів та кемпінгу. Для тих, хто не бажає відмовлятися від благ цивілізації, у Лебедівці знаходиться заміський ресторанний комплекс "GoodLife Park". Це місце пропонує відвідувачам всі необхідні зручності: від ресторанів з вишуканою кухнею до зон відпочинку з басейнами та спортивними майданчиками. Більше інформації на сайті.

Котеджний будинок комплексу

Лютіж

Лютіж – це затишне село на правому березі Київського моря. Крім води там є ліс і мінімум інфраструктури. Ідеальне місце, щоб усамітнитися та возз'єднатися з природою.

Пляж на Київському морі

Заночувати можна прямо в наметах. Якщо така ідея для вас неприваблива, то можна зупинитися в найближчій базі відпочинку.

Місця відпочинку на карті

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві продається унікальний особняк у стилі Роксолани практично за 4 мільйони доларів. Тут є власний сад, простора тераса, басейн та шикарна вітальня з мармуровими колонами.