У Києві помітили незвичайну гойдалку-метелика: де знаходиться локація (відео)

Співоче поле у Києві – це популярне місце відпочинку для всієї родини

У Печерському районі столиці розташований унікальний парк просто неба "Співоче поле". Тут є велика кількість цікавих локацій і одна з них — це гойдалка-метелик.

Арт-об’єкт прикрашений квітами і є одним із найпопулярніших місцин на території парку. Відео гойдалки-метелика було опубліковано у популярній соцмережі гостями "Співочого" та одразу припало до душі користувачам Instagram.

Так, у парку весняна виставка квітів уже закінчилася, але на носі відкриття масштабної літньої виставки. На вас чекатимуть тут десятки композицій із різноманітних квітів, яскраві фотозони та фудкорти.

Також на території парку встановлено багато цікавих арт-об’єктів. Однією з найпопулярніших локацій тут є гойдалка-метелик, яка була нещодавно відреставрована та оновлена.

Виглядає вона справді незвичайно та дуже креативно.

Гойдалку-метелика нещодавно оновили

Також на "Співочному полі" можна помітити цікаві фотозони: арки для закоханих та різнокольорові клумби, різні фігурки, створені комунальниками, пікнік-зони, місця для активних розваг, дитечі зони та багато іншого.

Довідково: Парк "Співоче поле" є одним із наймальовничіших куточків столиці, адже розмістився він на Печерських пагорбах — у самому серці зеленого Києва.

Це місце стало справжнім туристичним магнітом та улюбленою локацією для сімейного дозвілля, відомою унікальними івентами та культурними подіями.

Час роботи: щодня з 10.00 до 20.00.

Адреса: вулиця Лаврська, 31 (Співоче поле).

Вартість квитків: дорослий – 200 гривень, дитячий (до 15 років) – 100 гривень.

Співоче поле знаходиться у Печерському районі столиці

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим відомий Будинок вдови, що плаче, в Києві. Цей особняк має одну унікальну особливість – фасад будівлі прикрашений маскароном у вигляді голови жінки, яка плаче під час дощу.