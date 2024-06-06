Коли не можеш поїхати на море: на Київщині діти плавали у величезній калюжі (відео)

Спека змушує вдаватися до крайніх заходів

На Київщині перехожі звернули увагу на хлопчиків, які вирішили незвичайно провести своє дозвілля — діти зняли взуття та почали купатися у величезній калюжі. Очевидно, таким чином хлопці вирішили охолонути і просто весело провести час.

Варто відзначити, що калюжа була настільки великою і глибокою, що дітям вдалося навіть поплавати. Відео з водними процедурами було опубліковано у соцмережі.

Так, на одній із вулиць у Броварах перехожі помітили хлопчиків, які хлюпалися в калюжі. Діти зняли взуття та вирішили поплавати.

Варто зазначити, що "водними процедурами" хлопчики займалися в небезпечній близькості від жвавої дороги, проте вони не звертали увагу на транспорт, що проїжджав повз них.

Діти на відео дійсно виглядають щасливими та просто весело проводять час.

Автор же ролика підписав своє відео наступним чином: "Під Києвом в елітних Броварах … хлопці за неможливістю виїхати на курорт розважаються в калюжі після підтоплення".

Діти купалися у калюжі у Броварах

Нагадаємо, що в Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку діти танцювали та знімали TikTok. Підлітки були на краю будівлі на екстремальній висоті і при цьому знімали все на камеру мобільного телефону.

Користувачі соцмережі обурилися тим фактом, що компанія, яка обслуговує будинок, не стежить за тим, щоб вихід на дах багатоповерхівки був зачинений.

"Сьогодні ввечері чиїсь діти на даху будинку по вул. Богатирській, 2а, мабуть, знімали тік-токи. Це небезпечно. І дах обслуговуючій організації необхідно зачинити", — підписав свій пост автор відео.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що школярка з Києва має найдовше волосся в країні. Завдяки цьому дівчинка потрапила до Книги рекордів України та вже стала відома за кордоном.