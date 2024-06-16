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За 10 років війни кожен міг вирішити, як допомагати армії: біженці з Маріуполя про свою роботу для ЗСУ

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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Ірина та Олександр обрали приносити користь армії та наближати перемогу своїми вміннями та знаннями. Фотоколаж "Телеграфу".
Ірина та Олександр обрали приносити користь армії та наближати перемогу своїми вміннями та знаннями. Фотоколаж "Телеграфу".

Хоча подружжя не тримає зброю в руках — ризик для їхнього життя досить високий.

Не тільки зі зброєю в руках у лавах ЗСУ чи Нацгвардії можна наближати перемогу — в армії є потреба у фахівцях різних галузей. Дуже цінують на фронті тих, хто може реанімувати автівки, які постійно виходять з ладу й отримують пошкодження.

Одним з таких спеців є Олександр Ольховський. Від початку повномасштабного вторгнення 48-річний маріуполець з колегами реанімував не одну сотню машин. Власним прикладом він з дружиною Іриною Прудковою — журналісткою, режисеркою і волонтеркою — доводить: кожному знайдеться місце на цій війні.

Буде війна, ще й яка

До повномасштабного вторгнення родина працювала у Маріуполі. Ірина до певного часу була журналісткою місцевого телеканалу МТБ, а згодом зосередилась на документалістиці, знімала сама і разом з іноземними колегами, Олександр — розвивав бізнес. Обидва активно допомагали армії.

— Від початку війни 2014 року я співпрацювала з "Правим сектором", в тому числі з відомим командиром 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрієм Гергертом ("Червнем"), забезпечувала інформаційну підтримку і виконувала різні волонтерські завдання, закриваючи потреби бійців, — розповідає Ірина. — Також активно знімала хроніку, допомагала показувати, що відбувається на Донбасі, закордонним журналістам, режисерам. Таким чином 2015 року опинилась у команді литовця Мантаса Кведаравічюса, який зняв стрічку "Маріуполіс". І того ж року ми познайомились з Олександром, що якраз після кількох років життя у Донецьку повернувся до рідного Маріуполя.

Задовго до повномасштабного вторгнення Олексндра і Ірина долучились до допомоги військовим.

— Тоді у нас з'явилось маленьке СТО, а 2016-го на ньому побували перші військові й більше вже звідти не зникали, — каже Олександр. — Ремонт автівок для фронту тоді займав 50-70% від загального обсягу робіт, що ми виконували. Те, що я міг робити сам, робив безоплатно, також частину витрат покривав коштом прибутку, який отримував від здачі нерухомості в оренду.

Ірина та Олександр додають, що не мали ілюзій щодо того, чи піде Росія далі і почне "велику" війну. Їхні побоювання підтверджували знайомі військові і медійники з інших країн.

— 2022 року з бельгійським режисером Пітером-Яном де П'ю, з яким працювали над великим проєктом, приїхали до штурмового батальйону "Донбас". Вони тоді стояли в селі Степне на Донеччині. Питаю командира Сергія Щербакова: "Як вважаєш, буде повномасштабна війна. Росіяни полізуть до нас?", а він мені каже: "Думаю, що ні, ми вже не та армія, що була раніше, вони не ризикнуть".

На СТО Олександра в Маріуполі військові вперше з'явились у 2016-му році і були постійними клієнтами відтоді.

Згодом приїжджають наші маріупольські хлопці з передових позицій, я до них з тим же запитанням. І чую від них: "Іра, буде війна! Ще й яка, тому що два місяці росіяни (а вони були від наших за рікою) тягнуть авіацію, а останні тижні просто цілодобово її тестують". Крім того, від знайомих з розвідки ми теж чули, що ворог готується, і скоріш за все, почне з того, що буде бомбити наші міста. Тож ми розуміли, що це все одно має статися. Я про такий варіант розвитку подій буквально кричала в соцмережах, закликала людей готуватися, зібрати документи та цінні речі. Мене за це ким тільки називали — провокаторкою, панікеркою, — зазначає Ірина.

В Каннах Ірина (в центрі) разом з командою презентувала фільм "Маріуполіс 2", режисера якого вбили росіяни.

— Про неминучість повномасштабного вторгнення казали також іноземні журналісти, які приїжджали до Маріуполя, і яких майже кожного дня я возив "по передку" на прохання дружини, бо вона не встигала всіма займатися, — додає Олександр. — Нам не хотілось в це вірити, чесно кажу, бо хотілось лишатися в рідному місті.

Проте вже зранку 24 лютого 2022 року, коли росіяни почали масовану атаку на Україну, подружжя було змушене покинути Маріуполь. Адже розуміли: якщо росіяни увійдуть в місто, вони будуть одними з перших, з ким зводитимуть рахунки через їхню активну позицію.

Ірина і Олександр разом з його батьками в перший день повномасштабки евакуювалися на Львівщину.

— Ми взяли моїх батьків, племінницю Іри з маленьким сином і поїхали, — продовжує розповідь Олександр. — Спочатку зупинились у селищі Немирів, що за кілька кілометрів від Яворівського полігону, а потім переїхали до Львова. І там під час оформлення документів як ВПО мені вручили повістку, хоча ми й так з Ірою проговорювали, що маю долучитися до армії. Та мені був потрібен час, щоб прийти до тями і наважитися. І коли я вперше прибув до ТЦК і мені пропонували одразу йти до війська, я чесно зізнався, що боюся загинути. На що мені відповіли: "І слава Богу, бо ті, хто не бояться, помирають в перший день, а ті, хто бояться, прагнуть вижити". На той момент все закінчилось тим, що мої дані зафіксували і я мав з певною періодичністю з'являтися і відмічатися.

Важливо зробити максимум

За короткий час Олександр повернувся до планів долучитися до війська. Та тут не обійшлось без складнощів, бо мав певні проблеми із зором.

— У мене короткозорість — на одному оці -7, на другому -7,5, але під час проходження військово-лікарської комісії попросив лікаря написати "придатний", — каже Олександр. — На мене подивилися здивовано, перепитали: "А ти впевнений?" — "Так. За мною ще черга кривих, косих, кульгавих, з "білими" квитками". — "Не можемо, зачекаймо керівника". Прийшла голова комісії, відбулась аналогічна розмова, але я її переконав, що твердо вирішив йти служити. Та це не сильно сприяло справі, бо я десь півтора місяці ходив до ТЦК як на роботу, то один папірець не такий був, то інший.

— Коли набридла ця невизначеність, я зателефонувала на Донбас комбату "Чибісу" (позивний підполковника Максима Гребенника. — Авт.). Спитала, чи візьме він до себе Сашу і пояснила, що від нього навряд чи буде користь як від бійця, бо не мав відповідної підготовки. А от у відновленні машин він точно може бути корисним. "Чибіс" погодився, бо цивільних СТО поруч з ними вже не лишилось, а їздити на дальні відстані й шукати, де ремонтувати машини, — проблемно. Пообіцяв навіть оформити чоловіка на місці, призначив дату, та напередодні від'їзду чоловіка комбат загинув.

Подружжя обрало бути разом біля лінії фронту - Олександр в лавах ЗСУ, а Ірина як активний волонтер.

Після його поховання ми звернулись до Вадима Сухаревського — на той момент комбрига 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка. Отримали ту саму відповідь і 12 червня 2022 року Саша відправився на Миколаївщину, де на той момент перебував підрозділ. Я теж могла б піти до ЗСУ, але боялась, що не зможемо служити разом з чоловіком. Тому вирішили, що я розберуся з усіма питаннями щодо влаштування, здоров'я його батьків на новому місці, а потім приїду до нього і продовжу виконувати всі свої військові справи на волонтерських засадах, — додає Ірина.

Після вирішення всіх формальностей (а разом з Олександром до ЗСУ пішов і один з його майстрів) чоловіки почали ставити на колеса автівки. Певний час жили у тому ж приміщенні, де й працювали.

— Ми були приписані до батальйону матеріального забезпечення і відповідали виключно за ремонт легкових автомобілів, — додає подробиць служби Олександр. — По сусідству з нами працювали два хлопці з 28-ї бригади, з тією лише різницею, що у них був чітко визначений робочий час. А ми з напарником "хворі на голову", тож починали о 7-8 ранку і не зупинялись до 23-ї, а то і першої години ночі, бо нам було важливо зробити максимум і віддати хлопцям автівку якнайшвидше.

В команді разом з Олександром наразі працює ще чотири майстри, разом ставлять машини на колеса.

Наприкінці 2022-го підрозділ перевели на Донеччину і ще пів року ми з товаришем працювали вдвох. Аж поки на очі мені не потрапив хлопець, що був електриком і ремонтував фури. Попросив комбата, щоб дозволив йому до нас приєднатися. Так нас стало троє, а зараз вже команда виросла до п'яти. Спочатку забрали до себе механіка збірної України з мотоциклетних кільцевих перегонів, і хоча він до того займався іншою технікою, швидко увійшов у курс справи. І місяць тому у нас з'явився ще один працівник — одесит, який два роки прослужив у ТЦК, а загалом більше 20 років був власником СТО.

Олександр додає, що нині його підрозділ, який не має офіційного статусу, ремонтує 20-30 машин на тиждень. І попит на їхню роботу є постійний, адже інтенсивність та умови використання не дає шансів транспорту на тривалу службу без поломок.

— Приблизно 70 відсотків звернень стосуються ходової частини, бо хлопці більшу частину часу "скачуть" полями. А ще доводиться перетинати упоперек колії, які залишають на ґрунті КрАЗи та КамАЗи, а вони можуть бути завглибшки 20-30 сантиметрів, — уточнює Олександр. — Ще відсотків 20 — це паливна апаратура, бо є запитання до якості ДТ.

Не ховатися, а стати на захист країни

Попри те, що Олександр і його команда не тримають зброю, ризик для життя досить високий. Під час одного з обстрілів чоловік дивом вижив, а другий повністю зруйнував майстерню.

— Ще коли ми стояли в Миколаєві, був серйозний приліт по місцю нашого розташування. Є підозра, що хтось навів, бо влучання були точними, — згадує Олександр. — Найгірша ситуація була в будівлях, а це колишні овочеві склади, де плити-перекриття були покрівлею, ракети її пробивали й вибухали на підлозі. А ми опинились в такій, де ще був підвал, в якому ми перебували на момент атаки. І от вибух, порохові гази, дихати нічим, трясуться стіни, виходи завалило, а на голову тече вода, бо розірвало трубу. Мене в той момент трошки "заклинило", я чомусь почав натягати бронік, а в ньому, окрім наповнених ріжків, було ще кілька пачок патронів, які висипались. І от навколо все палає, чутно крики людей, а я сиджу й патрони у долоньки збираю.

Приліт по майстерні на Донеччині зруйнував приміщення та й позбавив Олександра з командою інструментів і устаткування.

До тями мене привів товариш, поляскавши по щоках. Вибрались назовні й побачили апокаліптичну картину. У сусідній будівлі висіли плити перекриття на арматурі, горіли автівки, шини, що давало чорний дим. Довелось нашу медичку туди ледь не тягти, бо вона відмовлялась. Ми їй: "Он лежить боєць, у якого перебита рука, висить на шкірі, йому треба вколоти знеболювальне, щоб ми могли його витягти", а вона: "Я боюся".

То ми її під руки — й туди, вона зробила укол, ми хлопця на ношах і винесли. Загалом найгірше тоді було те, щоб дістатися до живих, потрібно було пройти по тілах загиблих. Переступити неможливо, бо навколо все завалено, і ти мусиш стати на людину, з якою вчора перетинався на перекурі, — зізнається чоловік.

Ремонтні підрозділи на передовій дуже важливі - на цьому наголошують Ірина і Олександр.

І вже на початку травня цього року на Донеччині ворог поцілив в місце, де Олексій з колегами ремонтує автівки. На щастя, це трапилось вночі, тож обійшлось без жертв, лише було пошкоджено приміщення і знищено транспорт та інструменти.

— Ми оголосили збір для відновлення втраченого. І це чи не вперше, коли я допомагаю саме чоловіку, якщо не рахувати створення майстерні з нуля на початку повномасштабки, — додає Ірина. — Бо, зазвичай, навпаки, я у нього все забираю, наприклад, днями так було з плитоноскою. Пояснюю: що хлопцям на передовій важливіше. І Саша погоджується, хоча і те, що він робить зі своїм підрозділом, дуже важливо.

До повномасштабки в Маріуполі вирувало життя, і Ірина завжди була у його центрі.

Його досвід доводить, що майстерні з ремонту легковиків необхідні в кожній бригаді, а краще батальйоні. А ще, що армії потрібні різні фахівці, і у нашому разі виявилось, що для ЗСУ вміння чоловіка виявились потрібнішими, аніж у цивільному житті. Хоча ми мали змогу відкрити СТО у Львові — обрали інший варіант.

Якби я займалася рекрутингом, то орієнтувалась б у першу чергу на те, що може робити конкретна людина, на якій позиції в ЗСУ вона може бути ефективною. Але скажу і те, що за 10 років війни у кожного вже була можливість визначитися, чим бути корисним в армії. Бо ми вже досиділись до того, що залишили війну на своїх дітей. Я 2013 року зробила свій вибір і сказала: "Якщо моє життя і майно потрібне для того, щоб мої діти й онуки жили у вільній країні, так тому і бути".

Будинка Ірина і Олександра в Маріуполі вже навіть немає на супутниковій мапі, його зруйнували росіяни.

Напевне, Всесвіт це почув, бо нині втратили все — будинку, де ми жили, не існує, іншу нерухомість забрали, на СТО господарюють кадировці. Тож фактично ми безхатченки. Вже неодноразово перевозили батьків з міста до міста, шукали житло в оренду, що затратно і фізично, і фінансово. Сама я поруч з чоловіком у Покровську, звідки їжджу щотижня на лікування до Києва, і паралельно вирішую різні завдання для забезпечення потреб наших бійців.

— Багато людей втомились. Ті, хто воює з 2014 року, ті, хто на фронті з 2022-го, і їх хтось має змінити, дати можливість перепочити, — додає Олександр. — І кожна розсудлива людина мала вже зрозуміти, якщо не стати на захист країни, а ховатися, ми її втратимо. Але ми бачимо, що в регіонах, де нема бойових дій, швидко забувають про те, що триває війна.

Не знаю, яким чином людям ще донести, але вони мають усвідомити очевидне. Якщо кожен не візьме до рук зброю чи в інший спосіб не долучиться до армії, то він або загине, або буде змушений втікати й залишиться без всього — без родини, будинку, бізнесу…

Матеріал опублікований українською мовою — читати мовою оригіналу
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#Авто #Маріуполь #Волонтер #ЗСУ