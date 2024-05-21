"Будемо програвати і втрачати території": Роман "Майор" Сініцин про потребу заміни бійців на фронті

Людей в армії зараз не вистачає

Отримання повістки та похід в ТЦК не означає, що людина обов'язково загине чи буде поранена. Такі наративи вкидають в українське суспільство росіяни, це частина їхньої цілеспрямованої політики для зриву мобілізаційних заходів в Україні.

"У нас відповідно буде не вистачати людей, і через це ми будемо програвати і втрачати території. Так не можна! В армії є купа професій, які пов'язані не з бойовими діями, а з обслуговуванням техніки, логістичними процесами, паперова робота в штабі – це теж важливо. Тому що це все не поїде, не полетить, не заправиться, якщо хтось не нахерячить купу папірців, купу підписів, віз, погоджень і так далі. Так воно працює", — наголосив айтівець, засновник туристичного сайту lowcost.ua, ультрас ФК "Волинь", активіст громадської ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк" Роман Сініцин, який мобілізувався майже рік тому. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Він додав, що зараз людей в армії не вистачає. Україна понад два роки перебуває у стані повномасштабної війни й це дається дуже важко. На початку ми встояли завдяки добровольцям, які пішли масово у військкомати, та кадровим військовим, які були готові і які пройшли АТО. Проте зараз ці люди потребують заміни.

"Десь втомилися, десь вони поранені, десь їх уже немає, десь уже людей просто плавить. Кажу, як є. Тому що в такому темпі прожити більше двох років – це надзвичайно важко. Тобто можуть бути уже і психологічні проблеми. Тому людей треба замінити", — наголосив воїн.

Нагадаємо, боєць служби зв'язків із громадськістю 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Віктор Петрович розповів "Телеграфу", за що він воює. Він назвав головну мотивацію мобілізовуватися для українських чоловіків.