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Психологи, ветерани та волонтери – які професії нарозхват після початку війни

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автор
Робота
Робота. Фото Freepik

Але так пощастило далеко не всім

За два роки повномасштабної війни з Росією ринок праці в Україні значно змінився. Також помітно зросла заробітна платня.

Про це у своєму дослідженні ринку праці України після 24 лютого 2022 року повідомляє сервіс пошуку роботи Work.ua. Аналітики дійшли висновку про помітний вплив на ринок через повномасштабне вторгнення в Україну.

Так, змінилася структура ринку праці – якщо раніше найчастішими вакансіями були із сектора IT, то тепер пальма першості перейшла до медицини. З січня 2022 року кількість вакансій у сфері охорони здоров’я зросла на 26%, а в ІТ-секторі впала на 35%.

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При цьому рекордсменом із приросту вакансій у відсотковому відношенні стали професії психологів і психіатрів, яких потрібно сьогодні на 136% і 129% більше, ніж у січні 2022 року. Великий приріст вакансій на інші медичні професії та перекладачів.

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Також на ринку праці помітно більше – втричі, стало вакансій на які готові брати ветеранів, щоправда, загалом таких пропозицій лише 7% від загальної кількості наявних на сервісі Work.ua запитів роботодавців. І це без урахування приблизно 2% вакансій спеціально для ЗСУ у рамках кампанії рекрутингу.

Також незважаючи на війну в Україні зростають зарплати, щоправда, цей процес розпочався лише в січні 2023 року, натомість за рік середній розмір оплати праці в Україні зріс відразу на 30% — з 15 000 до 16 500 гривень. При цьому найповільніше зарплата зросла в Київській області – лише на 20%.

Зарплата в Україні з початку війни зросла на 30%
Де найбільше зросла зарплата із січня 2022 року

При цьому на ринку праці в Україні можна зустріти і чимало досить незвичайних пропозицій роботи.

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#Зарплата #Робота #work.ua