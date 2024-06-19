НМТ-2024: головні особливості, металошукачі та боротьба зі шпаргалками

Триває основний етап національного мультипредметного тесту (НМТ), який фактично є вступним випробуванням для охочих стати студентами українських закладів вищої освіти

НМТ проходить у два етапи: основны тестування — з 14 травня по 25 чеврня, додаткові — з 11 по 19 липня.

Про нововведення НМТ-2024, вимоги до тих, хто проходить тестування, контроль за процедурою і що буде з тим, кого спіймали зі шпаргалкою, а також про вступників, які проходитимуть тестування за кордоном, "Телеграф" поговорив із директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.

Історія України стала обов’язковим предметом

– Розкажіть, будь ласка, про базові відмінності НМТ цього року.

– Власне найперша посутня відмінність між національним мультипредметним тестом минулого та цього року – це введення четвертого предмета. У 2024 році обов'язковим стало тестування з історії України. Минулоріч було два обов'язкових предмети і один на вибір. Історія України була серед предметів на вибір. Члени Верховної Ради, Міністерство освіти України побачили, що і суспільство, і освітяни, занепокоєні тим, що вступники не демонстрували належних знань з історії України. А ці знання дійсно важливі, ураховуючи повномасштабну війну в Україні. Та й загалом знання історії є надзвичайно важливим для будь-якого громадянина, зокрема й для здобувача вищої освіти.

Тетяна Вакуленко/фото порталу Освіта.UA

З огляду на те, що було додано четвертий предмет, змінилась і модель оцінювання. Якщо раніше тестування тривало три години, то цьогоріч – чотири, і відповідно між блоками з двох предметів передбачено перерву у 20 хвилин.

– Ви надали додатковий час для реєстрації на НМТ. Скільки учасників ще зареєструвалося?

– Так, реєстрація відбувалася у два етапи – основний період і додатковий. Додатковий тривав з 10 по 15 травня. За цей час ми отримали майже 20 тисяч заявок.

– А із чим пов'язана необхідність додаткового періоду реєстрації? З тим, що реєструвалися учні із-за кордону? Чи можна говорити про певну недисциплінованість потенційних учасників НМТ?

– Це індивідуальні історії кожного вступника, мені складно їх коментувати. Власне, цей додатковий період реєстрації і передбачено для того, щоб урахувати різні історії, які не дали можливості учаснику зареєструватися в межах основного періоду, який тривав із 14 березня до 11 квітня.

На мій погляд, цього часу було достатньо, щоб зареєструватися. Але ми живемо в країні, яка перебуває в стані повномасштабної війни, тож в учасників могли бути обставини, через які вони не змогли подати заяву вчасно.

"Тестування проводимо не лише в Україні, а й у 32 країнах світу"

– Загалом скільки вступників зареєструвалося? Скільки з них в Україні й за кордоном, адже в українців є можливість проходити тестування поза межами України?

– Так, ми тестування проводимо не лише в Україні, а й у 32 країнах світу – це майже вся Європа, Сполучені Штати, Канада. У межах основного періоду реєстрації ми маємо майже 190 тисяч зареєстрованих, з них до 20 тисяч планують проходити тестування за кордоном. Переважна більшість учасників за кордоном – ті, хто вимушено перебувають у Польщі, Німеччині, Чехії, Австрії. У цих країнах найбільше наших вимушених переселенців і, відповідно, найбільша кількість учасників НМТ.

– Наскільки складно організовувати тестування за кордоном, чи допомагають нам країни, у яких перебувають діти, чи це все ж більше покладається на ваші плечі?

– Це величезна робота, і вона пов'язана з тим, щоб у партнерстві з колегами із-за кордону створити тимчасові екзаменаційні центри, залучити до роботи педагогів, які так само перебувають у цих країнах, навчити їх бути інструкторами на НМТ.

Звісно, ця робота була б неможливою без співпраці з колегами з посольств України в інших країнах. Без міністерств освіти інших країн, їх закладів освіти, без наших спільнот за кордоном.

Ми працюємо фактично пів року для того, щоб налагодити ці зв'язки.

Звичайно, у перший рік після повномасштабного вторгнення, у 2022 році, це було фантастично складно, тому що тоді жодних надійних, налагоджених контактів у нас не було. Зараз вони є, став зрозумілішим концепт роботи, але простіше не стає.

Любителів списувати чекають неприємності

– Які будуть механізми контролю за прозорістю тестування? Умовно кажучи, чи не буде шпаргалок під час тестування?

– Оцінювання проводиться в тимчасових екзаменаційних центрах так, як раніше проводилося паперове тестування в пунктах тестування. Як і раніше, так і зараз в аудиторії працюють двоє інструкторів. Вони стежать за всім, що відбувається в цьому тестовому центрі.

Учасники не можуть відкривати сторонні вкладки в браузері. Ми це контролюємо через спеціальні цифрові рішення. Учасники не можуть використовувати мобільні телефони. Тут ми дякуємо поліції, яка забезпечує огляд учасників з металошукачами до проходження тестування.

Тестування відбуваються за моделю класичного зовнішнього незалежного оцінювання. По суті, відмінністю від оцінювання, до якого ми звикли раніше, є те, що тестування відбувається на комп'ютері. А нам, відповідно, доводиться додавати певні цифрові рішення.

Тестування відбувається в онлайні, тобто на початку учасник уводить свої дані в середовище, і вони фіксуються в нашій системі даних.

Найбільша відмінність, напевно, що раніше учасники проходили один предмет в одну сесію оцінювання. І декілька разів приїздили до пунктів тестування. Тепер чотири предмети вони мають скласти за чотири години в межах однієї сесії. Це, знову ж таки, єдиний прийнятний варіант в умовах війни. Ми не можемо змушувати учасників декілька разів з'являтися до тимчасових центрів. Не тому, що це неможливо організаційно, а тому, що це буде надзвичайно складно для деяких з них. Постійні повітряні тривоги. Учасники перебувають у різних частинах України. Інколи їм доводиться доїздити до центрів тестування навіть із тимчасово окупованих територій, де ми не можемо проводити НМТ.

За кордоном ми маємо 32 країни, це понад 50 локацій. Але наші громадяни перебувають у різних населених пунктах, у різній місцевості, тож, знову таки, їм довелося б декілька разів приїжджати на тестування в інше місто чи навіть регіон. Це було б складно логістично й надзвичайно дорого.

– Що буде з дітьми, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і які не зможуть виїхати на тестування, вони втратять цей рік?

– Ні, відповідно до ухваленого порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти, ті вступники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть вступити без результатів НМТ.

Попри це, у нас є такі учасники, — іми про них знаємо, — які, навіть маючи таку змогу, усе одно віддають перевагу проходженню НМТ й отриманню свого чесного результату. Мені здається, це свідчення довіри до системи.

– Які технічні помилки можуть нівелювати результати учасників НМТ? Що їм важливо розуміти, щоб усе пройшло нормально?

– Важливо не мати при собі смарт-годинників, телефонів, шпаргалок, записів, навушників дротових чи бездротових…

Ми говоримо навіть не про те, що учасник не може їх використовувати. Ми говоримо, що він не має права навіть мати їх при собі. Тому що в ході тестування перевірити, чи використовується щось учасником, надзвичайно складно.

Учаснику треба дуже уважно слухати інструкторів в аудиторії, дотримуватися їхніх рекомендацій. В аудиторії працюють досвідчені педагоги, які точно знають, що потрібно робити в кожній конкретній ситуації.

– Для тих, хто вважає себе найрозумнішим і таки спробує пронести "контрабандні" предмети. Що буде з такими учасниками?

– В аудиторіях спершу здійснюється огляд металошукачами – до початку тестування. Відповідно, у цей момент учасника просто попросять викласти всі ці засоби. І далі він може почати тестування.

Якщо процедура оцінювання почалася і стає відомо, що, наприклад, учасник не виклав додаткового телефона або зміг його якимось чином отримати в ході тестування, то для такого учасника оцінювання завершується: у цьому році пройти тестування він уже точно не зможе. Відповідно, він втрачає рік, тому що вступити до омріяного закладу вищої освіти цьогоріч для нього буде неможливо.

Водночас на наступний рік він зможе знову зареєструватися і по-новому пройти тестування, пам’ятаючи гіркий попередній досвід.

Підсумки стануть відомі одразу

– Повертаючись до змісту тестування. Який додатковий предмет найбільше обирали – умовний топ таких предметів?

– Обов'язковими предметами, які проходять абсолютно всі учасники тестування, є українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет – це предмет на вибір із доволі довгого переліку. Це може бути українська література, географія, фізика, хімія, біологія, одна з іноземних мов на вибір учасника – англійська, іспанська, німецька, французька.

Серед учасників цього року найпопулярнішою є англійська мова. Також дуже популярним є українська література, географія та біологія.

– Коли стануть відомі результати оцінювання?

– Учасники отримують результати в тестових балах одразу після завершення тестування. Тобто після того, як учасник натискає кнопку "Завершити", або після того, коли час для тестування сплив. На екрані він спершу бачить кількість відповідей, які було надано правильно. А далі – кількість тестових балів за кожним із предметів.

Але ми залишаємо за собою право змінити результати учасника, якщо після оброблення даних буде встановлено, що під час роботи системи мала місце певна проблема. Наприклад, було неправильно введено ключ, і, відповідно, учасник недоотримав заслужений бал. Такі остаточні вже результати, які використовуватимуться для вступу, з’являться в кабінеті учасника НМТ до 2 липня, якщо про основну сесію тестування, яка триватиме до 25 червня.

*"Телеграф" нагадує: щоб у 2024 році вступити на бюджет, конкурсний бал має бути не нижче 130. Для спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація" галузі знань "Охорона здоров’я", спеціальностей "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" мінімальні для вступу і на контракт і на бюджет 150 балів.В принципі для вступу на контракт потрібно мати від 100 балів, але кожен виш самостійно встановлює мінімальний бал на контракт.