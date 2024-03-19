Як пройти реєстрацію на НМТ-2024: покрокова інструкція та важливі нюанси

У випускників є менше місяці на реєстрацію

З четверга, 14 березня, розпочалась реєстрація випускників шкіл для участі у Національному мультипредметному тесті (НМТ). Вона триватиме до 11 квітня включно.

Випускники створюють особистий кабінет на спеціальному сервісі Українського центру оцінювання якості освіти. Для реєстрації необхідні особисті дані, серед яких реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНУКП, раніше відомий як ІПН), ім'я, дата народження та дані документа, що посвідчує особу.

Зауважимо, що, як наголосили у Міністерстві освіти і науки, українські паспорти, термін дії яких вичерпався під час воєнного стану, залишаються дійсними.

Як проходить реєстрація

Необхідно ввести РНУКП. Без реєстраційного номера облікової картки платника податків реєстрація не можлива, адже це перші дані, які необхідно внести для отримання особистого кабінету. Якщо кандидати не мають РНУКП, їм варто поквапитися з його отриманням. Наступне, що потрібно обрати, — "випускник поточного року" або "випускник минулих років". Випускники поточного року: ті, хто зараз навчається в школі, гімназії або навчальному центрі, або на першому чи другому курсі університету чи професійно-технічного училища, які закінчать курс загальної середньої освіти в поточному році. Під час реєстрації навчальний заклад необхідно вибрати зі списку. Документом, що підтверджує рівень освіти, є довідка з навчального закладу із зазначенням "Закінчення загальної середньої освіти у (місяць) 2024 року (назва навчального закладу)". Випускники попередніх років: вже здобули повну загальну середню освіту та мають відповідний документ (атестат або свідоцтво про закінчення навчального закладу). Якщо ви є студентом третього або четвертого курсу і маєте документ про освіту, будь ласка, оберіть цю категорію і завантажте скан-копію або фотокопію документа про освіту у відповідне поле. Далі необхідно буде обрати навчальний предмет, який здаватиметься на вибір. Потім випускник вказує населений пункт, де може скласти НМТ, – в Україні чи за кордоном. Також необхідно обрати мову, якою буде проходити тестування предметів сертифікаційної роботи та наявність особливих умов для тестування. Необхідно завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів, а потім надіслати їх на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти (для цього в сервісі є спеціальна кнопка).

Важливо, якщо випускник продовжує дистанційне навчання в українській школі/ліцеї/гімназії, але перебуває за кордоном, він має обрати зі списку навчальний заклад, де він навчається. Він також повинен завантажити свідоцтво про закінчення навчання в цьому закладі.

Також, якщо випускник перебуває за кордоном, а навчається на місці, йому достатньо вказати, що він навчається в іноземному навчальному закладі. У цьому випадку в особистий кабінет потрібно завантажити нотаріально завірений переклад довідки з місця навчання із зазначенням "Закінчення загальної середньої освіти у 2024 році (місяць) (назва іноземного навчального закладу)".

Чи можна внести зміни після реєстрації

Після обробки реєстраційних даних в особистий кабінет заявника надсилається інформація про успішну реєстрацію або про недоліки, які необхідно усунути. Якщо проблем немає, заявник може пред'явити необхідні довідки для проходження процедури іспиту.

Що може бути причиною для відмови у реєстрації:

надання недостовірної інформації,

ненадання копій документів або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства,

неможливість створення особливих (спеціальних) умов проходження НМТ, зазначених у медичній довідці.

Виправити всі помилки та надіслати документи знову на перевірку можна до 15 квітня. Окрім того,до цієї дати в персональному кабінеті можна змінити:

навчальний предмет на вибір,

населений пункт, де випускник перебуватиме у день проведення НМТ,

інформацію щодо потреби пройти НМТ під час додаткових сесій.

Тому, за рекомендацією Українського центру оцінювання якості освіти, варто не затягувати з реєстрацією особистих кабінетів, щоб мати час на усунення недоліків чи внесення змін, якщо це буде потрібно.

Проходження НМТ

Екзаменаційні посібники для цієї сесії НМТ будуть розповсюджуватися в аудиторіях учасників з 8 травня. У ньому буде вказано дату, місце та час проведення іспиту. Інформаційні пакети будуть роздаватися учасникам додаткових сесій з 8 липня.

Основна сесія NMT триватиме з 14 травня по 25 червня. Додаткові сесії — з 11 по 19 липня. Учасники основної сесії будуть поінформовані про результати до 2 липня, а учасники додаткових сесій — до 26 липня.

НМТ скласти також можна у наступних країнах:

Австрія;

Азербайджан;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Грузія;

Данія;

Естонія;

Італія;

Канада;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Німеччина;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

США;

Туреччина;

Угорщина;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швейцарія;

Швеція.

Наразі тривають переговори про проведення НМТ в Іспанії, Ірландії, Молдові та Нідерландах. Список закордонних місць проведення тестування може розширитися, але бажано обирати найближче місто зі списку. Якщо з'явиться більш зручна локація, у вас є час до 15 квітня, щоб змінити свою реєстрацію та обрати локацію, максимально наближену до місця проживання вашого випускника.

Однак варто врахувати важливий нюанс: кількість іноземних учасників, які можуть пройти тестування, обмежена. Тому, якщо в певному місті немає більше вакансій, це місто більше не буде розглядатися для відбору. Отже, потрібно буде обрати інші міста. Крім того, деякі міста доступні лише під час додаткових сесій НМТ.

Про нові локації оперативно повідомлятиме портал Українського центру оцінювання якості освіти.

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